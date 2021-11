På vej: Blodsukkersensor til Apple Watch

Længe har diabetikere drømt om at kunne måle sit blodsukker i løbet af dagen uden at behøve prikke hul for at få fat i blod. Der har været et par metoder uden brug af blod, man har kunnet benytte sig af, men de har ikke været så udbredte. Derfor har mange håbet på, at selskaber som Apple kunne komme med en metode til at måle blodsukker ved hjælp af Apple Watch.

Ifølge et nyt rygte fra DigiTimes skal Apple og nogle af deres leverandører være i gang med at udvikle en teknologi, der kan netop det.

Rygtet siger, at selskaberne arbejder på sensorer, der skal kunne måle blodsukkeret uden at bruge blod, men i stedet benytte infrarøde sensorer med kort bølgelængde. Det skriver Mobil.nu

Tidligere har vi hørt rygter om, at en funktion til Apple Watch, der skulle kunne måle blodsukkeret non-invasivt, kunne være klar allerede i år, men sådan ser det ikke ud til at blive.

Andre hævder, at en sådan sensor i et Apple Watch ligger flere år ude i fremtiden, så det er ikke sikkert at vi skal begynde at juble endnu.

Med det sagt, som det er tilfældet med alle sundhedsfunktioner i Apple Watch, er det ikke meningen, at det skal erstatte medicinsk udstyr. Så kommer en sådan sensor i et Apple Watch, er det stadig nødvendigt at gå til lægen, hvis der er noget, der bekymrer. Det skriver Mobil.nu