Opdatering af Microsoft Teams gør det umuligt for dig at holde lav profil

Microsoft er ved at færdiggøre en ny funktion til sin Teams samarbejdsplatform, der skalerer videokonferencer til helt nye niveauer.

I den seneste version af et pre-release til computer er gallerivisningen i Microsoft Teams i praksis fordoblet fra et tidligere maksimalt loft på 49 deltagere i billedet til helt op til 98 deltagere i billedet på samme tid.

For at sikre, at videostrømmen fortsat er håndterbar, vil ikke alle 98 deltagere dog være synlige i billedet på samme tid, i stedet vil det være 7x7, som en bruger kan skifte mellem.

Opdateringen er tilgængelig for visse personer allerede nu på Windows eller macOS som 'early release', men vil være tilgængelig for offentligheden i den nærmeste fremtid, forudsat at de forskellige tests fungerer godt.

Selvom den nye funktion i Teams sandsynligvis kun vil være nyttig ved en håndfuld lejligheder, når alle eller store dele af virksomheder mødes online, er det stadig en imponerende tilføjelse og et startskud for yderligere våbenkapløb blandt videokonferencesoftware-udbydere.

I de første måneder af pandemien var konkurrencen mellem Microsoft og Zoom hård, og begge virksomheder rullede masser af nye funktioner ud, alt sammen for at sikre nye kunder og lette den presserende overgang til at arbejde eksternt.

Som sædvanligt i software blev rivaler inspireret af hinanden, og vild funktionalitet blev lånt fra hinanden, hvilket har resulteret i, at de fleste software tilbyder omtrent de samme funktioner.

Med den nye udvidede gallerivisning i Teams tager Microsoft imidlertid nu en reel føring på dette område med en visning, der tillader dobbelt så mange videostreams i et billede som Zoom - i det mindste for nu.

TechRadar Pro har bedt om afklaring af, om det vil være muligt at opdele gallerivisningen over to skærme for de brugere, der bruger to eller flere skærme.

