OnePlus Band – lanceringsdato, pris, funktionalitet og design

De bedste tilbud på fitness-gadets (Image credit: Future) Januar er højsæson for elektronik, der kan hjælpe dig i bedre form. Vi finder løbende de bedste tilbud på ure, aktivitetsarmbånd og meget andet. Få overblikket her

Det var længe forventet, at OnePlus Watch ville blive virksomhedens indtræden på markedet for wearables, men nu har OnePlus i stedet valgt at lancere det billigere aktivitetsarmbånd OnePlus Band.

I 2020 udvidede OnePlus til en lang række nye produktkategorier såsom budgettelefoner, billige smart-TV, og mere. Med OnePlus Band har man udvidet økosystemet af produkter endnu mere.

OnePlus Band er lanceret i Indien , og det er sandsynligt, at lanceringen fortsætter i resten af ​​verden inden længe. OnePlus har endnu ikke bekræftet det, så alt, hvad du læser her, er baseret på det produkt, der nu er på vej til butikkerne i Indien.



I øjeblikket ved vi ikke om det nye aktivitetsarmbånd finder vej til Danmark.

Skåret ind til benet

Hvad er det? OnePlus' første aktivitetsarmbånd

OnePlus' første aktivitetsarmbånd Hvornår lanseres det? 13. januar i Indien. Datoen for resten af verden kendes ikke endnu.

13. januar i Indien. Datoen for resten af verden kendes ikke endnu. Hvad koster det? 2.499 indiske rupier (omkring 207 kr.)

OnePlus Band – lanceringsdato og pris

Xiaomi Mi Band 5 og OnePlus Band (Image credit: OnePlus)

OnePlus Band koster 2.499 indiske rupier, eller 283 ca. 207 danske kroner. Det kan købes på indiske webshops som Amazon og Flipkart, men i resten af verden må vi vente.

OnePlus har indtil videre ikke sagt noget om, hvorvidt OnePlus Band er på vej til enten Danmark, USA eller Storbritannien. Vi bad OnePlus om en bekræftelse af, om produktet vil blive lanceret uden for Indien, og vi opdaterer artiklen, når vi hører mere.

I Indien får du Band med sort rem, men du kan også købe remme produceret af OnePlus i marineblå og orange rød.

OnePlus Band – specifikationer og træningsfunktioner

(Image credit: OnePlus)

OnePlus Band har en 1,1" AMOLED-skærm (opløsning er 126 x 294). Skærmen har justerbar lysstyrke. Aktivitetsarmbåndet understøtter et antal urskiver, hvilket betyder, at du kan vælge, hvordan uret skal se ud på dit håndled.

OnePlus Band styres via berøringsskærmen, og der er ingen fysiske knapper. Med andre ord styres alt via tryk og andre fingerbevægelser.

Aktivitetsarmbåndet har en en optisk pulssensor, et accelerometer med tre akser, et gyroskop, oghøjst overraskende også en SpO2-sensor, der holder styr på iltmætningen i blodet.

Bruger du det til træning, har du 13 programmer bl.a. indendørs løb, udendørs løb, styrketræning, cykling inde og ude, yoga og poolsvømning.

(Image credit: OnePlus)

Du får bl.a. besked om indgående opkald, kan styre musik, sætte timere, lokalisere din telefon, se vejrudsigten og meget andet.

De inkluderede smarte funktioner inkluderer advarsler, indgående opkald, musikstyring, kameralukker, alarm, timer, stopur, find min telefon, zen-tilstandssynkronisering (hvis du bruger nogle OnePlus-telefoner) og vejrudsigt.

Band har på samme måde som de fleste andre billige modeller i en aftagelig del, der skjuler en opladningsmulighed med kabel. Via en enkelt opladning siges enheden at have strøm til to uger. Batteriet er 100 mAh.

OnePlus Band kan tilsluttes OnePlus Health-appen via Bluetooth 5.0 og understøtter både Android- og iOS-enheder.

OnePlus Band har også IP68- og 5ATM-certificeringer og kan klare op til 50 meter under vand i 10 minutter. Det ser ud til at være en af ​​de mest imponerende enheder med hensyn til funktionalitet i denne prisklasse. Det skal nævnes, at vi i øjeblikket ikke kender prisen i Danmark.