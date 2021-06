Omfattende Microsoft OneDrive-opdatering vil ændre måden, du deler filer på

Microsoft arbejder i øjeblikket på en større opdatering til OneDrive, der er planlagt til lancering senere på året. Den funktion, der stjæler flest overskrifter, er, at brugerne nu vil have større kontrol over, hvordan de deler filer via virksomhedens cloud storage-løsning.

Ifølge fire separate poster i Microsoft 365-køreplanen planlægger softwaregiganten en revision af "delingsoplevelsen" i OneDrive via nye muligheder, der gør det lettere at dele filer og holde styr på, hvem der har adgang til indholdet, når det er delt.

Den første opdatering af delingsfunktionaliteten i OneDrive vil være en innovation i tjenestens delingsmenu, der gør det lettere at få adgang til forskellige måder at dele, inklusive e-mail, kopiering af link, Microsoft Teams chat og mere. Denne funktionalitet udvikles lige nu, og på samme måde som en hel række andre nye funktioner på vej til OneDrive, vil denne blive lanceret i november 2021.

Microsoft jobber også med en ny «delt med»-liste på bunnen av menyen man får opp når man skal dele innhold. Denne vil gi brukere et kortfattet innblikk i hvem som har tilgang til en spesifikk fil.

Adgang til delte filer

For at gøre det lettere for brugerne at få adgang til filer, der er delt, planlægger Microsoft at opdatere "administrer adgang" -funktionaliteten i OneDrive. Når denne opdatering er implementeret, har brugerne adgang til en mere detaljeret kontrol over, hvordan modtagere kan få adgang til de pågældende filer.

Microsoft vil også erstatte knappen "kopier link" i OneDrive med en sidefod i den kommende opdatering. Her vil brugere være i stand til at indstille tilladelser til links, før de kopieres (og muligvis deles med andre.)

Vi vil sandsynligvis høre mere om virksomhedens store OneDrive-opdatering tættere på lanceringen, men i mellemtiden kan du teste den nye 64-bit version af OneDrive, som giver bedre ydeevne og gør det lettere at overføre store filer, da denne variant kan bruge al hukommelsen på din Windows 10-pc.