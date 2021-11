Oculus Quest 3: rygter, forudsigelser og sandsynlig udgivelsesdato

Facebook (der nu hedder Meta) har netop annonceret sit seneste VR headset – kaldet Project Cambria – ved sit seneste Connect event. Det er desværre ikke Oculus Quest 3, hvor Meta i stedet forklarer, at denne nye enhed vil være hjemsted for banebrydende teknologi, som har til formål at hjælpe med at etablere de tidligste dage af sin metaverse.

Bare rolig, Meta arbejder nemlig stadig på den næste generation af sine mere budgetvenlige VR headset.

Tidligere på året fortalte virksomhedens administrerende direktør Mark Zuckerberg til investorer, at Meta har arbejdet på "ny hardware [der] vil passe til den samme platform [som Quest 2]" i noget tid. Vi er endnu ikke sikre på, om disse kommentarer refererer til et Oculus Quest 3 headset, en nyere version af Oculus Quest 2 eller faktisk dette nyligt annoncerede Project Cambria, men vi forventer mere afklaring snart.

Som det sker, er en ny og forbedret Quest 2 model nu på hylderne, der pakker 128 GB lagerplads til nøjagtig samme pris som den eksisterende basisversion – hvilket gør den til bedre værdi og en lettere anbefaling end nogensinde før.

Men vi er stadig meget spændte på at se, hvilke nye VR produkter Meta har i ærmet, udover Project Cambria.

Så hvad ved vi indtil videre om dette potentielle Oculus Quest 3 headset? Nedenfor samler vi alle de seneste nyheder, rygter og forudsigelser for det mest forventede produkt i VR verdenen.

Oculus Quest 3 udgivelsesdato

Vi forventede ikke at se en ny Oculus enhed før 2022, men med Project Cambria, der angiveligt skulle lanceres næste år, kan vi måske se Metas næste Quest headset blive forsinket til 2023

Da Quest 2 blev lanceret i oktober 2020, kun halvandet år efter originalen, havde vi antaget, at Quest 3 ville følge en lignende tidslinje.

Vi ville dog blive overraskede over at se den blive lanceret så sent som i 2023, givet Metas klare appetit på at etablere sig som hjemmet for mainstream VR-spil. Men med potentialet til at kollidere med sin egen hardware, der nu er en ægte realitet, kan virksomheden lægge en vis afstand mellem sine udgivelser.

(Image credit: Future)

Tegnene er dog lovende, og mere information vil blive afsløret om den næste Quest enhed, som året går. I et interview med The Information bekræftede Zuckerberg ikke kun, at Quest 3 helt sikkert er på vej, men at virksomheden allerede er i de tidlige stadier af arbejdet med Oculus Quest 4.

"På grund af hvordan hardware bliver udviklet, har du lidt brug for at vide, hvordan dine næste tre produkter kommer til at se ud på samme tid," sagde Zuckerberg.

"Det er ikke som software, hvor vi ændrer det hver anden uge. Vi har produkt teams, der nu arbejder på de næste par generationer af virtual reality, og hvordan Quest 3 og 4 kommer til at se ud."

Selvom der er en stor forskel mellem faktisk at skabe disse produkter og definere, hvordan de "kommer til at se ud", er dette gode nyheder for dem, der er ivrige efter at finde ud af mere om Quest 3.

Det er dog ikke kun positive nyheder. I april 2021 blev der delt detaljer om en nylig onlinechat mellem to vigtige Oculus executives, som antyder, at den næste enhed er mere tilbøjelig til at blive en inkrementel Oculus Quest 2 Pro opgradering snarere end en fuld-on Oculus Quest 3 opfølgning.

Denne antagelse blev bekræftet i en Twitter Q&A med vicepræsident for Meta Reality Labs, Andrew Bosworth, som sagde, at lige nu er et Quest 3 headset stadig "et stykke væk."

Så vi holder ikke vejret.

Oculus Quest 3 specifikationer og funktioner

I betragtning af de forbedringer, Quest 2 har lavet i forhold til sin forgænger, forventer vi, at Quest 3 forbliver et selvstændigt VR headset med sædvanlige forbedringer af batterilevetid, processorkraft og opløsning. Quest 2 kan prale af et 50 % skarpere billede end den originale enhed, hvilket sætter et imponerende benchmark for Quest 3 at følge.

Quest 2 øgede også opdateringshastigheden til 90Hz fra den originale Quests standard 72Hz og øgede det tal igen til 120Hz tidligere på året.

Det ville derfor følge, at Quest 3 kommer udstyret med en 120Hz opdateringshastighed, selvom tiden vil vise, om kommende VR titler kan drage fuld fordel af opgraderingen, da de fleste spil stadig ikke understøtter den højere opdateringshastighed.

Interessant nok demonstrerede en schweizisk VR-teknologisk producent, CREAL, for nylig sit gennembrud inden for light-field display teknologi, og viste et headset, der er i stand til at fokusere på lange afstande og gengive billeder i høj opløsning tæt på. Denne teknologi er i stand til at generere billeder, der nøjagtigt repræsenterer, hvordan vi ser lys fra den virkelige verden, og selvom den endnu ikke er tilgængelig for massemarkedet, kan det være noget, vi ser ankomme med Quest 3.

CREAL siger også, at dens skærm er i stand til at køre ved 240Hz - det dobbelte af 120Hz-opdateringen, der blev etableret med Quest 2 opdateringen - selvom dette virker lidt for stort til at blive muligt for Quest 3.

(Image credit: Oculus)

Vi kunne også se ændringer i formfaktoren, muligvis reducere vægten yderligere eller fokusere på komfortrelaterede ændringer. Ifølge de seneste rygter har vi set flere klip, der viser en enhed kaldet 'Seacliff' - det formodede kodenavn for et nyt Oculus VR headset - hvilket kunne indikere nogle af designændringerne, der kommer til Metas næste enhed.

I disse videoer, hvoraf du kan finde den ene nedenfor, ser vi et nyt VR headset (der ser ud til at være trådløst ligesom Oculus Quest 2) med et meget mindre omfangsrigt frontvisir, med vægten i stedet fordelt over fronten og med en pakke bagerst.

Quest Pro / Seacliff [thread]found by Samulia in the Seacliff firmware pic.twitter.com/0pGODx2HCpOctober 24, 2021 See more

Vi kan naturligvis ikke bekræfte gyldigheden af disse videoer, men det er spændende at tænke på, at en eventuel Oculus Quest 3 kunne få en større formopdatering.

Vi er sikre på, at softwaren på enhver ny Oculus enhed også vil blive opdateret for at forbedre håndsporing – især da den slags haptisk feedback, vi ser i PS5 DualSense controlleren, ser ud til at kunne løfte VR oplevelser, hvis det kom til Quest's controllere på en meningsfuld måde.

En næsten uundgåelig funktion ved Quest 3 vil dog være dens integration med Meta økosystemet, hvilket betyder, at du sandsynligvis skal bruge en Meta konto for at få adgang til platformen. Denne forudsætning betyder, at du igen vil være underlagt Metas data-overvågningspraksis, så hvis du moralsk er imod Quest 2's data-indsamlingsmetoder, vil du igen være uheldig.

Oculus Quest 3 pris

Hvor meget ville en Oculus Quest 3 model koste? Oculus Quest 2 kommer i flere varianter: en model med 64 GB lagerplads, prissat til 1851.- en med 128 GB til 2999.- og en 256GB version til 3799.-

Det er en betydelig besparelse i forhold til prisen, som den oprindelige Oculus Quest model åbnede for salg til. Vi forventer, at en Quest 3 ikke kunne blive så meget billigere, og vi har set Oculus vedtage en 'samme pris, men bedre specifikationer' strategi ved opgradering fra Oculus Rift til Rift S.

Når man kender Metas planer om, at hardwaren skal blive den almindelige VR platform, er det et ret sikkert bud, at den ikke bliver dyrere end den nuværende Quest 2 model.

(Image credit: Oculus / Facebook)

Oculus Quest 3 forudsigelser

I vores anmeldelse af Oculus Quest 2 var det svært at finde fejl ved et VR headset, der viste sig fordybende, behageligt og nemt at bruge. Og alligevel, selv om det klart fører flokken på VR markedet, falder det stadig under nogle af de faldgruber, som teknologien som helhed lider af. Her er en liste over opdateringer, vi ønsker at se på Oculus Quest 3:

Forbedret forebyggelse af køresyge

En af disse teknologiske faldgruber, og måske en der er uundgåelig, er den køresyge, der ofte kan opstå, når du bruger ethvert VR headset. Afhængigt af din tolerance over for snurren og sløring, kan Quest 2 være en helvedes svimmelheds-fremkalder. Selvom der endnu ikke er en klar vej til at gøre VR headset immunt over for brugeres svimmelhed, er det ikke desto mindre noget, vi gerne vil se forbedret på Oculus Quest 3.

En bedre pasform

Det samme gælder for enhedens pasform. Selvom Quest 2 faktisk har en behagelig vægt, når den er på hovedet, kan det stadig være lidt klaustrofobisk at opnå en god, tæt pasform. Igen er det et problem, som næsten alle VR headset støder på, og et problem på basisniveau, som den næste generation af hardware i det mindste burde forsøge at løse bedre. De førnævnte designrygter tyder på, at den nye Oculus enhed kan løse nogle af disse problemer.

Forbedret Oculus Store

Andre forbedringer, vi gerne vil se, inkluderer en mere effektiv VR Oculus store. Mens den tilsvarende butik i browseren og i appen gør det nemt at opdage nye udgivelser og søge efter kommende spil, ser butikken inde i selve headsettet ud til at kaste terningerne på, hvilke apps der vises uden mulighed for hurtigt at navigere til nyt indhold. Dette gør det svært at forudbestille spil og opdage nye titler at købe, når du bruger enheden, hvilket er en afgørende del af at sikre, at headsettet bevarer genspils mulighed.

(Image credit: Oculus / Facebook)

Et nabolagslignende socialt rum

Mens Quest 2 har et kompetent system for festinvitation til at få dig til at spille med dine venner, er der ikke et socialt rum til at interagere med andre. Det ville være interessant at se Quest 3 introducerer et virtuelt socialt rum, på samme måde som NBA 2K, for at dele noget tid med andre. Hvorfor er der med multi-person møbler i det nuværende hjemmemiljø, hvis der ikke er nogen at dele det med?

Forbedret mediedeling

Det har aldrig været nemt at dele skærmbilleder og videoer på Oculus enheder, og det er et problem, som Quest 2 forsøgte at løse med ringe succes. Du skal stadig springe gennem flere hoops, før du er i stand til at dele dit VR indhold, som alligevel ofte fanges tilfældigt, så vi vil gerne se Oculus 3 gøre det hele mere tilgængeligt. 1080p video, app-integration, korrekt lyd synkronisering - det ville også være rart.

Vejen videre for Oculus Quest 3

Selvom VR gaming er et medie, der helt sikkert har vundet popularitet i de seneste år – Quest 2 modtog efter sigende fem gange så mange forudbestillinger som sin forgænger – menes det stadig ikke at have knækket mainstream markedet.

Det mener i hvert fald Mark Zuckerberg, som angiveligt sagde i 2018, at 10 millioner VR-brugere var nødvendige for at sikre, at Oculus platformen var "bæredygtig og indbringende for alle slags udviklere." Han tilføjede dog, at "når vi når over denne tærskel, tror vi, at indholdet og økosystemet bare vil eksplodere" (som rapporteret af RoadtoVR).

Der er også et gabende hul på markedet lige nu, som Oculus Quest 3 kunne sigte efter at udfylde. Valve Index er et af de bedste VR headset, vi har testet indtil videre, men mangel på transistorer har reelt lukket ned for fremstillingen af enheden i det seneste år, hvilket gør det meget svært at få fat i et. En ny Oculus enhed kunne således lære af succeserne med Valves headset og opnå et rigtigt fodfæste i VR-industrien.

Rygterne svirrer selvfølgelig også om, at et Apple VR headset er på vej (sammen med en Apple car, smart briller, TV og så videre...), hvilket kan betyde hård konkurrence i de kommende år. Flere tekniske sværvægtere, der kæmper om topplaceringen, kan dog kun være en god ting for VR spil, så vi afventer med tilbageholdt åndedræt, hvad Oculus Quest 3 kan bringe til bordet.