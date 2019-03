Nye LG V40 ThinQ-billeder viser den kommende topmodels næsten rammeløse skærm

Efter sidste uges kig på de første tydelige billeder af LG's kommende V40 ThinQ-topmodel, har vi nu en ny serie billeder (inklusive en 360 graders video) at forlyste os med takket være OnLeaks og /Leaks .

Renderingerne, som er baseret på tre-dimensionelle fabriks-CAD-filer, viser en enhed med tre kameraer på bagsiden og to kameraer på fronten. De understøtter dermed tidligere rapporter om, at enheden skulle have hele fem kameraer i alt.

Sammen med denne overflod af kameraer, vil LG V40 ThinQ angiveligt være udstyret med firmaets største skærm til dato. Det vil sige en 6,3”-skærm, som er 0,3 tommer større end sidste års LG V30 ThinQ .

Billede 1 af 3 Renderingerne er stillet til rådighed af OnLeaks og /Leaks Billede 2 af 3 Renders courtesy of OnLeaks and /Leaks Billede 3 af 3 Renders courtesy of OnLeaks and /Leaks

Andre features, som man kan se ud af billederne, indbefatter et design næsten uden ramme men med et slankt skærm-indhak, der rummer de to front-kameraer og telefonens højttaler, en fingeraftrykslæser på bagsiden samt et 3,5mm hovedtelefon-stik – noget der er nødvendigt til Hi-Fi Quad DAC-audio, som LG har inkluderet på deres seneste topmodeller