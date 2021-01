Nye 42" OLED TV er på vej – men hvilke brands får dem?

I løbet af i år kommer der 42" OLED TV, der lader til at bane vejen for en helt nye generation af mere kompakte OLED-fjernsyn.

Det har producenten LG Display bekræftet sammen med oplysningen om, at der bliver syv størrelser at vælge imellem: 48", 83" i løbet af i år og så de eksisterende 55" 65" 77" og 88" og så selvfølgelig 42".

På årets CES 2021, der desværre kun afholdes online, forventer vi også at høre om en bøjelig OLED-skærm fra LG Electronics, der kan skifte mellem at være en flad skærm og en kurvet skærm.

Det forlyder også, at LG Display vil have mere fokus på skærme i mellemklassen ned til 20-30". Ikke kun fjernsyn, men også skærme til andre formål. Det bliver næsten helt sikkert LCD-skærme og ikke OLED.

Kom i form: Bedste tilbud på Fitness-gadgets

Alt du skal vide om WandaVision

Vil du have en sort PS5?

Vi venter stadig på håndfaste detaljer om de TV-modeller LG vil sende på gaden i 2021, men det lader til, at flere skærmstørrelser har topprioritet hos LG Display.

Det er værd at notere sig, at LG Display kun laver selve skærmene. LG Electronics er virksomheden, der sælger de skærme videre til forbrugere. Og det er endnu ikke blevet bekræftet, at LG Electronics vil tage de nye skærmstørrelser til sig.

Vi regner med, at lanceringen af det 42" store OLED-TV kommer til at ligne lanceringen af 48"-udgaven i 2020. Der gik flere måneder fra den første udmelding om 48" LG CX til, at det blev præsenteret. Det er derfor sandsynligt, at de mest populære skærmstørrelser kommer på gaden først.

Der kom også 48" modeller af Sony A9/A9S, Philips OLED+935 og Beovision Contour, så vi forventer naturligvis 42" fra netop de brands.

Småt, men godt

Små fjernsyn kan være big business i de kommende år - en tendens, der kom fart på, da pandemien begynde og vi alle skulle være mere hjemme.

LG har også ganske rosenrøde forudsigelser for OLED-TV: "I 2013 blev der sendt 200.000 OLED-TV afsted fra fabrikkerne. Sidste år var det 4,5 mio. og LG Display har planer om at øge det til mellem syv og otte mio. for at styrke sin markedsposition og for at fremskynde OLED-trenden"

OLED-fjernsyn bliver mindre og dermed billigere. De vil derfor sætte sig på en større del af markedet, men om de helt kan konkurrere med LCD afhænger af prisen.

OLED-fjernsyn bliver mindre og dermed billigere. De vil derfor sætte sig på en større del af markedet, men om de helt kan konkurrere med LCD afhænger af prisen