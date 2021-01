Sådan får du fat i en sort PS5

Som om det ikke var svært nok at få lov til at købe en almindelig PS5, er der dukket noget op, der ser ud til at blive endnu svære. Forhandleren SUP3R5 har sat sorte udgaver af PS5 og DualSense-controlleren til salg.

Første omgang blev lynhurtigt udsolgt. Næste bestillingsrunde åbner 1. september 2021. Du skal bare være forberedt på at betale $99 for controlleren (ca. 735 kr.) og $649 for konsollen (omkring 4.860 kr.)

Det er dog ikke uden et væld af potentielle problemer, som vi gennemgår her.

I Danmark får vi chancen for at bestille den eksklusive version 1. september 2021. Stilmæssigt er det en nostalgisk hilsen til PS2, der med sine 155 millioner enheder blev den bedst sælgende PlayStation nogensinde.

Der bliver kun lavet 304 af den sorte PS5, så det gælder om at være hurtig? Hvorfor det antal? Fordi PS2 kom på gaden 03/04/00. Vil du have controlleren, har du lidt bedre chancer. Dem er der 500 af.

Ved første salgsrunde stod der lige under 54.000 på venteliste.

Although they say you should never be told your chances, we also want everyone to have expectations in check for tomorrow. Right now, we have just under 54k on the "waitlist".We're horrified at that number. We're rooting for each and every one of you.January 8, 2021