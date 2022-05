Ny Thor: Love and Thunder-trailer viser den skræmmende skurk Gorr the God Butcher

Hvis du troede, at sidste måneds teaser til Thor: Love and Thunde (opens in new tab) fik sat gang i samtalen, så vent, til du ser den første officielle trailer, der netop har haft premiere.

Den nye trailer giver fans en masse at glæde sig til, og vi får et lidt bedre indblik i Jane Fosters Mighty Thor. Og så er det nu, at vi møder filmens frygtindgydende skurk Gorr the God Butcher, spillet af Christian Bale.

Ud over at sætte fokus på Gorrs afsløring og Janes nye superkræftform, ser traileren også nogle andre kendte ansigter fra Thor-serien vende tilbage, herunder Tessa Thompsons Valkyrie, der nu er konge af New Asgard, og instruktør Taika Waititis Kronan-kriger Korg.

Traileren giver os desuden også en præcis udgivelsesdato for filmen, som nu er sat til at udkomme i danske biografer den 6. juli 2022. Du kan se den fremragende nye trailer for Thor: Love and Thunder herunder.

Hvem er Gorr the God Butcher?

Hvis du ikke kender historien om Gorr the God Butcher - så indeholder dette afsnit en gennemgang - og dermed mulige spoilers!!!

Som navnet antyder, er Gorr the God Butcher en superskurk, der har viet sit liv til at dræbe guder. Gorrs korstog begynder naturligvis ikke bare som et indfald, men ud fra et umætteligt (og måske retfærdigt) ønske for hævn.

I Marvel Comics blev Gorr født i ekstrem fattigdom på en planet uden navn, hvor han og hans forældre hver eneste dag er på grænsen til sult. For at gøre tingene endnu værre for Gorr dør både hans mor og far, mens han stadig er barn, og han må klare sig selv i en nådesløs verden.

Til sidst finder Gorr en mage i Arra, hvilket får ham til at stifte sin egen familie. Desværre får Gorr ikke helt den "lykkelige slutning", som han ønsker sig - hans gravide partner Arra dør i et jordskælv, og kort efter dør hvert af hans børn.

Gorr the God Butcher dukker op i traileren (Image credit: Marvel Studios)

Da han når et kritisk punkt med sin sidste søn Agars død som følge af sult og efter utallige ubesvarede bønner, siger Gorr sit folk, at der ikke fandtes nogen guder, hvilket fører til, at han bliver udstødt i eksil.

Gorr kom imidlertid til en virkelig chokerende åbenbaring, mens han vandrer rundt i ørkenen i sin hjemverden med et desperat ønske om at dø. Da han overværer en kamp mellem den ældgamle mørkets gud Knull og en anden gud, indser Gorr, at guderne faktisk eksisterede, men at de bare er ligeglade med hans families lidelser og ignorerede deres bønner.

Tingene spidser til, da den anden gud beder om Gorrs hjælp i kampen, hvilket gør ham rasende og det får Knulls sværd, til at binde sig til ham og giver ham All-Black sværdet - Necrosword (opens in new tab). Fra dette tidspunkt bestemmer Gorr sig for at dræbe alle de guder, han kunne finde i løbet af tusinder af år.

På baggrund af alt dette ser det ud til, at Thor og hans venner vil få noget af en målbevidst skurk at kæmpe med, når Thor: Love and Thunder udkommer til juli i år.