Ny Nvidia Shield TV måske på vej

Nvidia Shield TV er længe blevet regnet som en af de bedste Android TV-bokse på markedet, og også blandt de bedste TV-bokse overhovedet, men der er ingen tvivl om, at den begynder at være moden til en revidering. Heldigvis ser det netop ud til, at det snart vil ske, hvis vi skal tro på kode fundet i Googles udviklingsværktøj.

Google Play Console indeholder referencer til en ny udgave af Nvidia Shield TV med kodenavnet ”mdarcy”, noget der kan tyde på, at en revideret udgave af den nuværende ”darcy”-model er på vej ud.

Umiddelbart lader det ikke til, at forskellen på de to modeller er ret stor, og måske er det noget så enkelt som, at den nye udgave fra fabrikken er udstyret med Android 9 Pie .

Detaljerne i koden tyder på, at den nye model vil indeholde samme Tegra X1 T210-chip som i den nuværende model, men det er også muligt, at der blot er tale om midlertidig information, som vil blive opdateret.

Måske også nyt tilbehør?

Det er ikke første gang vi hører om en revideret udgave af Nvidia Shield TV. Tilbage i marts blev der fundet referencer i Shields-softwaren , der henviste til ny hardware, men dengang handlede det om opgraderet udstyr såsom fjernbetjening og lignende.

Fordi det er to år siden Nvidia Shield TV sidst blev opgraderet, virker tiden moden til en ny udgave, både hvad gælder selve boksen og tilbehøret. De der synes om Android TV har ikke så mange alternativer at vælge imellem. Du får styresystemet i TV fra Sony og Philips, men Google ser mere ud til at være optaget af at satse på Chromecast.

En nye Nvidia Shield TV kan give Android TV en fordel i et mere konkurrencepræget market og hvem ved… måske får den også indbygget understøttese af Google Stadia .

Kilde: Android Police