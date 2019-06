Google Stadia koster 69 kroner kroner om måneden og kommer til november

Google har annonceret pris og nærmere lanceringstidspunkt for sin nye streaming-tjeneste Google Stadia , samt en omfattende liste med spil, som bliver tilgængelige på samme.

I en præsentationsvideo, som blev lagt ud på YouTube torsdag aften, annoncerede Goolge, at deres kommende tjeneste vil byde på The Division 2, det kommende Ghost Recon: Breakpoint, Mortal Kombat 11, Baldurs Gate 3 og Rage 2, samt en masse andre titler.

Du kan se præsentationsvideoen herunder:

Hvor hurtig skal din internetforbindelse være?

Bilde: Google

Ifølge google vil den højeste kvalitet man kan opnå være 4K HDR med 60 fps og 5.1 surround sound, og kræve en internetforbindelse på 35mbps. Men hvad nu hvis din forbindelse ikke er så hurtig? Google er gode til at understrege, at du også kan have glæde af Stadig med lavere hastigheder, og 10mpbs skulle være nok til at streame i 720p. Dette er ikke ideelt, men det skulle fungere. Som vi allerede har vist, vil Google Stadia blive tilgængelig på de gleste platforme, herunder telefoner, tablets, PC-er (cia Chrome) og Chromecast. Du har med andre ord ikke brug for en dedikeret konsol.

Google vil samtidig sælge en dedikeret Stadia-controller, men det er også muligt at spille med andre controllere eller mus og tastatur.

Stadia Pro og Stadia Base

Bilde: Google

Google har også afsløret de første abonnementsmodeller. Et Stadia Pro-abonnement vil koste 69 kroner om måneden, og give adgang til basis-udvalget af spil, som findes i Stadia-biblioteket. Stadig Pro er desuden nødvendigt for at streame i højeste lyd- og billedkvalitet.

Stadia Pro giver desuden adgang til Destiny 2, herunder selve spillet, tidligere udvidelse og det kommende Shadowkeep. Du vil til og med få mulighed for at overføre din Guardian fra andre platforme til Stadig (men desværre ikke fra PS4).

Udover Pro-abonnementet kommer også et Base-alternativ, som ikke koster noget hver måned og i stedet lader dig købe spillene hver for sig. Dette vil dog ikke give samme streamingkvalitet, og du må derfor nøjes med 1080p, 60fps og stereolyd.

Google Stadia Founder's Edition

Bilde: Google

Er du villig til at betale lidt ekstra, kan du købe Stadia Founders Edition-pakken, som samtidig giver dig adgang til tjenesten før alle andre. Denne vil koste 999 kroner og kunne købes i en begrænset periode.

Her kan du se, hvad der er med i pakken.

Tidlig tilgang til Stadia

En Chromecast Ultra

Tre måneder med Stadia Pro

En Limited Edition nattblå kontroller

Tre måneder med tilgang for en venn

Tidlig tilgang til å velge brukernavn

Det er muligt at købe ekstra controllere for 549 kroner og du vil kunne vælge imellem en sort eller hvid variant.

Spillene på Google Stadia

Bilde: Ubisoft

Her er listen med de pt. bekræftede spil til Google Stadia:

Assassin’s Creed Odyssey

Borderlands 3

The Crew 2

Darksiders Genesis

Destiny 2

Doom

Doom Eternal

Dragon Ball Xenoverse

The Elder Scrolls Online

Farming Simulator 19

Final Fantasy 15

Football Manager

Get Packed

GRID

Gylt

Just Dance

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K

Power Rangers: Battle for the Grid

Rage 2

Rise of the Tomb Raider

Samurai Showdown

Shadow of the Tomb Raider

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy’s The Division 2

Tomb Raider Definitive Edition

Thumper

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood