Nu kommer der muligvis en tv og film-app fra Microsoft til Android og iOS

Det ser nu ud til, at der inden længe kommer en Microsoft Movies & TV app til iOS og Android. Kilder med tætte forbindelser til Microsoft har fortalt Windows Central, at Microsoft er i fuld gang med at udvikle nye versioner af app'en for at lokke flere kunder ind i Microsoft Store.

Microsoft Store har en imponerende samling af film og tv, inklusiv mange titler, der ikke for tiden er tilgængelige på gængse streaming-services. Til gengæld kan de udelukkende ses på platforme som Xbox, Windows 10 PC'er og Windows 10 Mobile.

Microsoft går videre

Udviklingen af en ny Movies & TV-app er endnu et tegn på, at Microsoft er i fuld gang med at lægge deres Windows 10 Mobile i graven. I stedet ser det ud til, at de vil fokusere på at få Windows-computere til at fungere bedre med Android og iOS.

Microsoft har brugt masser af penge og kræfter i forsøget på at gøre Windows 10 Mobile til en succes, men brugerne er simpelthen ikke interesserede nok.

I oktober sidste år tweetede en af Windows-topcheferne fra Microsoft, Joe Belfiore, om problemerne med at få eksterne partnere til at investere i platformen. Og det til trods for, at Microsoft både tilbød penge og støtte til app-udvikling. Der var simpelthen for få brugere med Windows-mobiler til at gøre det interessant.

We have tried VERY HARD to incent app devs. Paid money.. wrote apps 4 them.. but volume of users is too low for most companies to invest. ☹️ https://t.co/ePsySxR3LBOctober 8, 2017

Belfiore bekræftede dog, at Microsoft vil blive ved med at understøtte og fixe problemer samt udgive sikkerhedsopdateringer til Windows Mobile-platformen, men sagde samtidigt, at Windows 10 Mobile ikke længere var firmaets kerneområde.

Senere same uge lancerede Microsoft Edge til Android og iOS plus en Launcher app, som gjorde Android-brugere i stand til at tilpasse deres mobiler. Og blot et par dage senere gjorde Fall Creators Update det muligt at linke en iOS- eller Androidmobil til en Windows 10-pc, så man kunne starte med at browse på den ene enhed for at fortsætte på den anden.

På en ny version af Movies & TV app'en vil man derfor være i stand til at starte med at se en film på computeren, for senere at kunne fortsætte med at se den på mobilen, og det vil gøre Microsoft Stores samling af film og serier meget mere attraktiv. Vi holder selvfølgelig øje med App Store og Google Play for at se, hvad der dukker op.