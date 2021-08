Nu kan du købe Xiaomi mobiler hos Telia

Det kører for smartphone- og smart home-producenten Xiaomi. Både på verdensplan, hvor Xiaomi for nyligt har indtaget pladsen som verdens bedst sælgende smartphone-brand, og i Danmark. Herhjemme har Xiaomi netop meddelt, at de har indgået et nyt salgssamarbejde med Telia, så det nu også bliver muligt for Telias kunder at købe Xiaomi mobiler med abonnement.

Indtil nu har man kunne købe Xiaomi hos MiStore (som er Xiaomis egen salgskanal) teleselskabet 3 og deres søsterselskab Oyster, Power, Proshop, Elgiganten og hos Salling Group via Føtex, Bilka og Wupti.com. Dermed får Xiaomi altså sine telefoner ud til to store mobilselskaber.

(Image credit: Xiaomi)

"Salgssamarbejdet med Telia Danmark er en vigtig milepæl for Xiaomi i Norden. Siden vores etablering i Danmark i efteråret 2020 har vi arbejdet målrettet på at få en aftale i stand. Vi tror på, at Telias kunder vil tage godt imod vores produkter, der kombinerer innovation med attraktive priser", siger Musa Akin, Sales Manager Denmark, Xiaomi Technologies.

Alle Xiaomis seneste lanceringer er nu at finde hos Telia. Det indbefatter Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11 Lite 5G og Redmi Note 10 5G. Den seneste lancering fra Xiaomi er Redmi Note 10 5G, der kan købes for 1.404 kr. hos Telia ved samtidig oprettelse af abonnement. Der er næppe nogen tvivl om, at flere danskere nu vil få øjnene op for Xiaomis mobiltelefoner, som er har vokset sig store ved at levere gode specifikationer til priser langt under flagskibsniveau.