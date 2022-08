Nu kan du fodre din mis med telefonen

På internationale markeder har Xiaomi en række kæledyrsprodukter knyttet til Xiaomi Home-økosystemet, alt fra legetøj og træningsudstyr til sovekurve. Snart ankommer de første produkter til Mi Store i Danmark.

Xiaomi Smart Pet Feeder er et af de to første kæledyrsprodukter, som kommer til Danmark. Det er en automatisk madskål, der hovedsageligt er til katte og hunde. Foderautomaten har plads til op til 3,6 liter mad, der svarer til 1,8 kilo tørfoder – hvilket er nok til at fodre en mindre kat eller hund i 20 dage. Den er let at rengøre og kan kobles til stikkontakten. Hvis man skulle være uheldig at komme ud for strømnedbrydelse, kan den også køre på AA-batterier som back-up.

Den automatiske dyse fordeler mad i den indbyggede skål, med flere forskellige foderindstillinger, som kan ændres fra Xiaomi’s Home app. Der kan man ændre fordelingen af mad, holde styr på hvornår, der skal genopfyldes mad, samt indstille hvilket tidspunkt, og med hvilke tidsintervaller, der skal fodres.

Foderopbevaringen er forseglet med tre lag, som holder foderet friskt i flere dage. Den automatiske foderskål er testet og certificeret til fødevarehåndtering.

Det andet produkt, som Xiaomi lancerer til kæledyr, er Xiaomi Smart Pet Fountain, som er en vandskål med løbende vand. Den kan rumme op til to liter vand, hvilket svarer til en fuldvoksen kats behov i 4-7 dage. Igennem appen kan man overvåge vandets status.

Vandet filtreres gennem fire forskellige lag, for at maksimere renheden, hvilket holder vandet friskt over flere dage. Vandskålen er designet med en vinkel på 7 grader, som er den ideelle drikkeposition for dit kæledyr for at undgå nakkebelastning.

Produkterne sælges i Danmark i efteråret 2022.