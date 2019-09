Nu er det officielt: Huawei Mate 30 telefoner lanceres den 19. september

Vi har allerede hørt masser af rygter og spekulationer omkring den kommende serie af Huawei Mate 30 mobiler, men her er endelig en officiel udmelding: Telefonerne bliver præsenteret torsdag den 19. september, og det sker ved et lancerings-event i

München.

Datoen er blevet præsenteret på den Huaweis officielle Mobile Twitter konto, så det er på tide at sætte kryds i kalenderen, tage fri fra arbejde eller hvad du ellers har brug for som forberedelse.

Tweetet, og den medfølgende hjemmeside for lanceringen, opfordrer os til at "genoverveje mulighederne" – hvad det så end betyder? Der er også antydningen af en kameralinse, og kameraet ser ud til at være udviklet i samarbejde med Leica. Så meget tyder på at Mate 30 mobiler bliver udstyret med nogle seriøse funktioner, når det gælder fotografering.

Vi rapporterer selvfølgelig alle nyheder fra Mate 30 Series eventet, og vi kan helt sikkert forvente flere rygter og læk, inden vi rammer lancerings-datoen.

Noget af glæden ved lanceringen kan falme, efter nyheden om at Mate 30 telefonerne sandsynligvis ikke kan bruge Googles apps og tjenester takket være handelskrigen imellem USA og Kina.

Det er muligt, at Google laver en undtagelse for Huawei Mate 30 mobiler, men hvis det ikke sker, må Huawei satse på deres eget styresystem – HarmonyOS. Vi ved ikke, hvordan det kommer til at gå, før vi ser de færdige telefoner.

Vi forventer, at der mindst kommer en Mate 30 og en Mate 30 Pro. Lækkede billeder tyder på at bagsidekameraet kommer til at sidde i et rundt kameramodul, der kunne få plads til så mange som fire individuelle kameralinser.

Andre opgraderinger kan ifølge rygter være hurtigere trådløs opladning, men den største fokus kommer nok til at handle om, hvilket styresystem og apps Huawei Mate 30 telefoner bliver udstyret med.