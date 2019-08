Huaweis HarmonyOS er nu officielt og klar til at give Android baghjul

Huaweis Richard Yu har nu under HDC 2019, firmaets udviklerkonference i Dongguan i Kina, officielt afsløret deres nye multiplatformstyresystem, HarmonyOS.

Annoncereingen er uden tvivl et svar på de sidste måneders stridigheder med den amerikanske regering, og beskeden er klar – Huawei er klar til at droppe Androd, hvis det bliver nødvendigt.

For nuværende vil det nye styresystem dog få et liv på sidelinjen, i stil med andre multiplatformstyresystemer som Googles Fuscia.

HarmonyOS, som tidligere har gået under kodenavnet HongMeng, er et operativsystem, som er designet til at fungere på flere patforme og er på nuværende tidspunkt tiltænkt IoT-enheder såsom smarte skærme og andet smart home-udstyr.

Den aktuelle politiske situation og forholdet imellem USA og Kina taget i betragtning, giver det god mening, at formaet nu fremviser sit eget styresystem som erstatning for Android.

Under præsentationen afholdt Yu sig fra at kommentere på noget skift fra Android. I stedet fokuserede Huawei på, at der med smart hjemmet og IoT-enheders udbredelse bliver behov for et effektivt styresystem. Disse IoT-enheder har mindre hukommelse og lagerplads end smartphones, og behøver en mere strømlinet kode og med 100 linjer Android.-kode kan man nøjes med én linje HarmonyOS-kode.

Til trods for dette, kan HarmonyOS stadig levere masser af kraftig funktionalitet på tværs af enheder. Ved at tage en enkeltkerne-tilgang, håber Huawei på at skabe et delt økosystem, som kan skære igennem og spare tid for udviklerne. En og samme app vil kunne bruges i bilen, på et smartwatch, en fitness tracker, en hæjttaler og lignende.

Husker du Windows Phone?

Vi har set noget lignende før, mest tydeligt repræsenrteret med Windows Phone, som delte Kernel med Windwos 10. Selvom det ikke var et hit, kan Huaweis styresystem have et es i ærmet – Android-kompatibilitet.

HarmonyOS vil starte sit liv som et TV OS – Huawei Vision, imens Richard Yu bekræfter, at det vil være at se under en Honor-annoncering på dag to af udviklerkonferencen – muligvis Honor TV.

Dette kan åbne op for gnidningsfri kommunikation (casting) på tværs af enheder, så en bruger under et videoopkald eksempelvis vil kunne sende signalet til TV’et i køkkenet og fortsætte i stuen. Billedet følger brugeren rundt i huset, imens lyden hopper fra smart højttaler til smart højttaler.

HarmonyOS vil også være at finde på ure, højttaler og instrumentbræt i biler, men er ikke begrænset til disse kategorier. Her er tale om open-source, og Huawei lover masser af udviklerstøtte på længere sigt. Udviklere vil let kunne lave apps og andre udviklere vil ligeledes få mulighed for at benytte operativsystemet.

Hvad angik muligheden for at smartphones ville benytte HarmonyOS, var Yo ganske klar: ”hvornår kan vi putte det i en smartphone? Vi kan gøre det når som helst, men af hensyn til partnerskabet med Google og grundet effektivitet, prioriterer vi at beholde Google Android OS... kan vi ikke bruge det i fremtiden, kan vi skifte fra Android”.

Han uddybede, at skiftet ville foregå ”hurtigt og nemt”, og viste herved både handlekraft og forsvarede firmaets partnerskab med Google på samme tid.