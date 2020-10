Nintendo Switch får et nyt Paper Mario-spil d. 17. juli

Der er et nyt Paper Mario-spil på vej til Nintendo Switch, og det udkommer d. 17. juli.

I Paper Mario: The Origami King skal den lille blikkenslager kæmpe imod en foldbar fjende ved navn King Olly. Han har efterladt strategisk placerede folder rundt omkring i kongeriget og sågar foldet stakkels prinsesse Peach sammen. Ikke overraskende skal vores lille skæggede helt redde verden.

Spillerne kommer til at guide Mario igennem en verden af foldet papir i følgeskab af hans nye medhjælper, Olivia, hvor han skal slås med King Ollys foldede soldater samt kendte karakterer fra Mario-universet, såsom Goombaer og Shy Guys. Interessant nok kommer Mario også til at arbejde sammen med tidligere fjender, såsom Bowser, i et forsøg på at overvinde den nye trussel.

Marios nye talent denne gang (er der noget han ikke kan?) er sin 1000-Fold Arms-evne. Med denne kan han strække sine arme og interagere med omgivelserne for at løse en række gåder, og de viser sig også at være ganske effektive i kamp.

The Paper Mario series arrives on #NintendoSwitch with an origami twist! What evil paper shenanigans does the Origami King have planned? Find out when #PaperMario: The Origami King releases on 7/17!https://t.co/Zw9epBSIZp pic.twitter.com/4fUGYDcGjGMay 14, 2020

Find saks og papir frem

Ud fra traileren at dømme, ligner Paper Mario: The Origami King en tilbagevenden til seriens rødder, med mere fokus på udforskning, humor og RPG-elementer. Tidligere kapitler i serien til Nintendo 3DS og Wii U, såsom Paper Mario Color Splash, blev kritiseret for at være for enkle, så forhåbentlig bliver Origami King ikke en tynd oplevelse.

En detaljerig verden venter på dig, utallige minispil og mysterier skal løses i dette morsomme Paper Mario-eventyr!