Netflix skal teste ugentlig 'top 10' som rangerer de bedste film og serier

Netflix har altid haft ganske godt styr på sine seertal og vil formentlig fortsætte med at have det i en overskuelig fremtid. I dag afslørede streaming-giganten, at de snart vil tilbyde en ny funktion, der anvender en ultimativ ”Top-10-liste” over de mest populære film og TV-serier.

”Senere i årets andet kvartal, kommer vi til at køre en test i et forsøg på at forbedre oplevelsen for vores brugere. Dette sker ved at vi hver uge vil frigive en Top-10-liste over det mest populære indhold på tjenesten. Denne liste vil dække en række kategorier” fortalte Neflix VD Reed Hastings i sin første kvartalsrapport til investorerne.

Testen vil i begyndelsen være tilgængelig for brugere i Storbritannien, men vil senere hen komme til flere regioner.

Han fortsatte: ”Forhåbningen er, at denne funktion vil gøre det endnu lettere for brugerne at vælge titler, hvis de vil se hvad andre ser på.”

Der er naturligvis ingen garanti for, at Netflix vil beholde Top-10-listen efter sine tests og Hastings nævnte at:

”Når der er gået nogle måneder, vil vi beslutte, om vi skal udbrede funktionen til flere regioner eller ej”.

Netflix har allerde en liste, som viser hvad der trender, på startskærmen. Denne viser dog film og serier tilpasset den enkelte bruger baseret på deres visningshistorik. Det bliver interessant at se hvordan den ultimative liste adskiller sig og hvordan snakken omkring dem udarter sig over de kommende måneder.