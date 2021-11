Netflix klar til at præsentere børnefunktion

Videostreaming-tjenesten Netflix menes at gøre klar med en funktion, der skal tilbyde korte videobidder af børneprogrammer. Det er et træk, der hænger sammen med selskabets mål om at øge sin appel til flere målgrupper og bedre konkurrere med det sociale medie TikTok, der først og fremmest henvender sig til børn og unge.

Bloomberg skriver, at den nye mulighed med navnet Kids Clips forventes at blive lanceret for iOS-brugere fra denne uge i flere lande, herunder USA, Canada og Australien. Det rapporterer Mobil.nu

Funktionen siges at komme med en begrænsning af den tid, som børn bruger, med mulighed for at se ti eller 20 klip ad gangen. Kids Clips vil angiveligt omfatte et udvalg af indhold, der er skræddersyet til børn fra Netflix’ nuværende bibliotek.

Den nye funktion skal konkurrere med TikTok, som blev populær med et stort udvalg af korte videoklip. Tjenesten introducerede en “familie sikkerhedstilstand” og muligheder for styring af skærmtid for forældre i februar 2020, skriver Mobil.nu

Netflix’ skridt følger efter andre tech-giganters forsøg på at introducere tjenester rettet mod et yngre publikum. I 2015 lancerede Google YouTube Kids, som giver forældre kontrolværktøjer som for eksempel blokering af visse videoer og valg af indholdstype afhængigt af deres børns alder.

Meta (tidligere Facebook) overvejede også at indføre en version af Instagram til børn under 13 år, men udsatte for nylig lanceringen af denne version. Det gjorde selskabet, da det blev afsløret, at de havde syltet en rapport, der viste, at mange børn og unge fik det dårligt af at være på Instagram. Det skriver Mobil.nu