Netflix giver os et smugkig på Zack Snyders sci-fi-epos Rebel Moon og bekræfter den fulde rolleliste

Netflix giver os et smugkig på den første konceptkunst fra Rebel Moon, den nye science-fiction-film fra instruktøren Zack Snyder.

Filmen er i øjeblikket i forproduktion, og det forventes, at optagelserne starter senere i år. Netflix er som altid meget tys-tys, når det kommer til at offentliggøre premieredatoer, og de har heller ikke givet nogen som helst praj om, hvornår denne film udkomme på streamingtjenesten.

Men som du kan se ud fra de første billeder, er vi ude i et seriøst episk territorium...

take a peek at some brand new concept art from Zack Snyder's REBEL MOON, a new sci-fi adventure film coming to Netflix pic.twitter.com/YqhwZ5RenLFebruary 9, 2022

Hvad er Rebel Moon?

Sjovt nok startede Rebel Moon som en Star Wars- idé.

Tilbage i 2012, før Disney opkøbte Lucasfilm, fremlagde Snyder idéen for at få en chance for at arbejde inden for Star Wars-universet.

Efter Disneys overtog ændrede han projektet og forvandlede det til et nyt koncept.

Ifølge Variety kommer Rebel Moon til at følge en enigmatisk ung kvinde, der lever i en fredelig koloni i udkanten af en galakse langt langt borte.

Den unge kvindes liv tager en drastisk drejning, da hun bliver bedt om at finde krigere, der kan afværge en truende invasion under ledelse af en despotisk tyran ved navn Regent Balisarius.

Snyder producerer filmen sammen med sin kone Deborah, og han har skrevet manuskriptet i samarbejde Shay Hatten og Kurt Johnstad.

Hattens seneste arbejde inkluderer John Wick 3: Parabellum og et samarbejde med Snyder på zombie-heist-filmen Army Of The Dead.

Johnstad har arbejdet med Snyder gennem årene og har både været med til at skrive 300 og efterfølgeren 300: Rise Of An Empire.

The Rebel Moon medvirkende: Hvem er med?

Tidligere kunne Snyder kun bekræfte, at Sofia Boutella, som er kendt fra The Mummy og Kingsman: The Secret Service, ville komme til at spille en af hovedrollerne . Men nu har han endelig afsløret resten af stjerneholdet.

Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Ray Fisher, Doona Bae, Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi og Sky Yang står også på listen over medvirkende.

Snyder kommer altså til at arbejde sammen med Fisher endnu engang efter deres samarbejdede på Justice League. Malone havde også en mindre rolle i den film, men de scener endte med at blive skåret fra.

Honored to welcome this incredible cast to Rebel Moon. Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae, and Ray Fisher join previously announced Sofia Boutella. Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi, & Sky Yang round out the cast. More to come. Let's go! #RebelMoon @Netflix pic.twitter.com/a9Zpmt2BzWFebruary 9, 2022

Hvad arbejder Zack Snyder ellers på for tiden?

Zack Snyder er en travl mand især nu, hvor hans zombie-franchise Army Of The Dead vokser og vokser.

Filmen Army Of Thieves, som er den narrative forløber for gyserfilmen Army Of The Dead, udkom i oktober 2021, og også her sidder Snyder i en af producerstolene.

Lige nu er han i gang med planlægningen af en efterfølger til Army Of The Dead med titlen Planet Of The Dead, samt en anime-serie kaldet Army Of The Dead: Lost Vegas.

Derudover skal Snyder også være instruktør på en tilpasning af Ayn Rands roman The Fountainhead fra 1943.

Instruktøren har tidligere afsløret, at han arbejder på en ny version af historien om kong Arthur. Der har været flere mislykkede forsøg på at levere en ny King Arthur-franchise i nyere filmhistorie, men det viser sig, at udfordringen er et spørgsmål om økonomi...