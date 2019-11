Nedturen fortsætter for Bang & Olufsen

Danske Bang & Olufsen lever ikke op til egne forventninger, og kan notere sig et fald i salget i tredje kvartal på hvad der svarer til 18 procent eller 710 millioner kroner.

Det største fald skal ses i Europa, hvor den danske gigant er gået tilbage med 26 procent, imens Asien kan notere sig for et fald på fem procent.

Dette kommer i kølvandet af, at Bang & Olufsen sidste uge offentliggjorde sine regnskaber. Topchef Henrik Clausen kom med følgende kommentar: ”Det var et udfordrende tredje kvartal, der resulterede i et fald i omsætningen på 18 procent.”.

Han uddyber: ”Den igangværende transformation af vores salgs- og distributionsnetværk og en lavere end forventet omsætning fra Staged-kategorien (tv, red.) var de væsentligste faktorer, der bidrog til tilbagegangen”.

Forventningerne nedjusteret af flere omgange

Til trods for det drastiske fald, kan B&O stadig mønstre et overskud på 15 millioner kroner. Det er dog ikke synderligt imponerende og repræsenterer et fald på 26 millioner i forhold til sidste år.

Som et resultat heraf, har B&O da også allerede nedjusteret forventingerne til salget af flere omgange og vendt en forventet stigning på 10 procent til et forventet fald på samme.

Det bliver interessant at se, hvordan den tidligere så stolte danske firma klarer sig, og om nedturen fortsætter.

Vi følger naturligvis med på sidelinjen.

Via: Ritzau