Nedtællingen til sæson 2 af 'The Rain' er i gang

Har du købt popcorn, slik i rigelige mængder og ryddet din kalender? Godt, så er du vist klar til at tage hul på 2. sæson af 'The Rain', der får premiere på Netflix i morgen (17. maj).

'The Rain' er den første danskproducerede Netflix-serie nogensinde. Da den fik sin debut for et års tid tiden, delte den vandene blandt anmelderne, hvoraf især de danske gav den hårde ord med på vejen.

Ikke desto mindre blev science fiction-serien en verdensomspændende seer-succes ifølge Netflix, som allerede kort efter premieren annoncerede, at der ville blive fulgt op med en sæson mere.

Og nu er streaming-giganten altså klar til at fortsætte den postapokalyptiske fortælling om søskendeparret Simone og Rasmus, der sammen med en flok andre unge kæmper for overlevelse i et Skandinavien, hvor størstedelen af befolkningen er blevet udraderet af en virus.

Den nye sæson samler efter sigende historien op der, hvor vi slap den sidste år. Så har du endnu ikke fået set sæson 1 af 'The Rain', er det altså nu, at du bør kaste dig ud i en streaming-maraton, hvis du vil være opdateret på handlingen.

Serien er skabt af trioen Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen og Christian Potalivo, og på rollelisten i 2. sæson ses navne som Alba August, Jessica Dinnage, Mikkel Boe Følsgaard, Natalie Madueño, Lukas Løkken og Sonny Lindberg.