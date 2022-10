Næste iPhone med stor ændring

Den velorienterede Apple-kender Ming-Chi Kuo hører fra sine kilder tæt på Apples produktionsled, at Apple allerede fra næste år vil forsøge sig med en iPhone helt fri for knapper.

Det forlyder, at de to topmodeller fra selskabet, givetvis en iPhone 15 Pro og 15 Pro Max, vil få sig nogle ’solid-state’ knapper i stedet for de nuværende fysiske knapper for volumen og power. Det skriver Computerworld.

Apple har ved tidligere lejligheder udskiftet den fysiske knap med knapfri alternativer, hvor haptisk feedback i stedet har simuleret et tastetryk. Det skete blandt andet med iPhone 7, 8 og SE (2. gen.), hvor Touch-ID-knappen blev assisteret en ’taptic engine’, der på rimelig overbevisende vis simulerede et tastetryk.

Samme teknik er siden den første retina Macbook i 2015 blevet anvendt i selskabets mac-laptops, skriver Computerworld.

Re-designet vil betyde, at Apple vil tilbyde tre Taptic Engines fremfor en, for at give en enkel. Apple-kender vurderer samtidigt, at flere Android-producenter snart vil gå samme vej.

Ved helt at fjerne de fysiske knapper, bør det give Apple mulighed for at gøre sine toptelefoner mere modstandsdygtige overfor indtrængende støv og vand.

iPhone 13 og 14 serierne er ifølge Computerworld i stand til at håndtere op til 30 minutter ved ned til seks meters dybde.