Motorola klar med to foldbare smartphones - Razr 40 og Razr 40 Ultra

Foldbare smartphones er blevet populære de seneste år. Samsung er de første til at komme med foldbare telefoner, men Motorola har givet dem hård konkurrence i årevis. Mens de to første Motorola Razr ikke var fantastiske telefoner, lykkedes det Motorola Razr 2022 at overgå sin direkte konkurrent, Samsung Galaxy Z Flip 4, på enkelte områder. I år er Motorola først med lanceringen af to nye foldbare telefoner, Motorola Razr 40 og Razr 40 Ultra.

Motorola Razr 40 Ultra har en kæmpe coverskærm

Motorola Razrs største salgsargument har siden begyndelsen været den store coverskærm. Motorola selv er tydeligvis klar over det og forbedrer coverskærmen hvert år. I år ser vi den hidtil største opdatering, da Motorola Razr 40 Ultras coverskærm nu fylder hele coveret og endda går rundt om kameraerne.

Både indvendigt og udvendigt bruger Motorola Razr 40 Ultra et OLED-panel med en høj opdateringshastighed (144 Hz for coverskærmen, 165 Hz for den foldbare skærm), hvilket giver dig en god, flydende oplevelse, uanset hvordan du bruger telefonen. Den større 3,6-tommer coverskærm og nogle softwareoptimeringer i apps betyder, at du nu kan gøre mere uden at folde telefonen ud. Desuden kan du personliggøre coverskærmen med nye widgets og paneler, herunder et dedikeret panel til Spotify.

Motorola Razr 40 UItra (Image credit: Motorola)

Den foldbare skærm måler også 6,9 tommer og bruger et LTPO-panel (for første gang). Det gør, at opdateringshastigheden automatisk falder til 1 Hz for at spare strøm og stiger til 165 Hz for en ultrajævn oplevelse alt efter behov. Telefonen har et batteri på 3.800 mAh med 30 W hurtigopladning og 5 W trådløs opladning. Motorola siger, at det er nok til en hel dag, men i praksis vil det afhænge af dit eget forbrug.

Derudover er hængslet blevet moderniseret, og foldelinjen i skærmen er næsten forsvundet. Samtidig får du stadig et gapless design, når Motorola Razr 40 Ultra er lukket, så der ikke kan komme støv eller snavs ind imellem. Det nye hængsel gør det muligt at folde skærmen op i alle mulige vinkler, så telefonen bliver sit eget stativ.

Kameraerne består af et 12MP hovedkamera og et 13MP vidvinkelkamera. Indeni er der endnu et 32MP selfie-kamera. Selvom opløsningen på hovedkameraet er lavere, bruger Motorola Razr 40 Ultra en større blænde, hvilket skulle gøre billederne (især i svagt lys) bedre end sidste år.

Endelig er Motorola Razr 40 Ultra udstyret med en Snapdragon 8+ Gen 1, 256 GB intern lagerplads og 8 GB RAM, så du kommer ikke til at mangle kræfter. Ud af æsken kører den en ren version af Android 13 med nogle subtile optimeringer. Motorola Razr 40 Ultra er tilgængelig fra i dag til en vejledende salgspris på 8.899 kroner og kan købes på Motorola.dk.

(Image credit: Motorola)

Motorola Razr 40 giver dig en foldbar telefon til en overkommelig pris

Motorola Razr 40 er en forholdsvis billig klaptelefon. (Image credit: Motorola)

For første gang siden introduktionen af foldbare telefoner kommer der her en forholdsvis billig klaptelefon i form af Motorola Razr 40. Den deler nogle funktioner med Ultra-versionen og går på kompromis andre steder, hvilket giver en lavere vejledende udsalgspris.

Elementer, der er ens på begge telefoner, er det nye hængsel og størrelsen på det indre display. Uanset hvilken du vælger, bør du ikke gå på kompromis med holdbarheden. Den største forskel er den udvendige skærm, da Motorola Razr 40 har en lille coverskærm, meget lig Samsung Galaxy Z Flip 4. Du kan bruge nogle enkle widgets her, såsom en medieafspiller og vejrudsigten, men ikke mere end det. Du kan f.eks. ikke bruge den lille skærm som søger, når du tager en selfie med hovedkameraet.

Motorola Razr 40 (Image credit: Motorola)

Desuden er kameraerne lidt anderledes. Vi får et 64MP hovedkamera og et 13MP vidvinkelkamera. Indeni er der 256 GB lagerplads og 8 GB RAM, men her er den drevet af mellemklassens Snapdragon 7 Gen 1, som stadig er kraftig nok til den gennemsnitlige bruger.

Overraskende nok gør Motorola Razr 40 én ting bedre end Ultra-versionen. Den har nemlig et 4.200 mAh-batteri, der understøtter 30 W hurtig opladning. Der er også LTPO-teknologi til skærmen, så opdateringshastigheden kan sænkes til 1 Hz for at spare strøm. På papiret ligner Motorola Razr 40 derfor den foldbare mobil med den bedste batterilevetid, vi nogensinde har set.

Motorola Razr 40 bliver tilgængelig "i løbet af kommende uger" til en vejledende salgspris på 6.699 kroner, hvilket umiddelbart gør den til den billigste foldbare nogensinde.