Microsoft Your Phone bliver til Phone Link

Microsoft har i flere år tilbudt et officielt link mellem Android-telefoner og Windows 10. Nu er den tjeneste blevet opdateret i forbindelse med, at desktop computere overgår til Windows 11.

Your Phone-appen har i den forbindelse fået et nyt navn, Phone Link, og har en helt ny brugerflade med notifikationer. Det skriver mobil.nu

Windows 11 gør det enklere for smartphones at koble sig til en computer ved at scanne en QR-kode. Det starter en automatisk download af den tilhørende app på telefonen. Frem til nu har det været nødvendigt at downloade den app manuelt via Microsoft store.

Appen har også fået et nyt navn, den hedder nu Link to Windows i stedet for Your Phone Companion, skriver mobil.nu

Det nye Microsoft styresystem byder på en række forbedringer af designet, og det samme gælder for Phone Link. Der er flere indstillingsmuligheder for farvepaletten, og hele appen både føles og ligner noget, der ånder Windows 11.

Microsoft har også meddelt, at tjenesten bliver tilgængelig i Kina som et led i samarbejdet med Honor, der munder ud i understøttelse af visse enheder fra den nu selvstændige producent.

Samarbejdet med Honor betyder enklere åbning af appen og navigation på PC på den foldbare Honor Magic V, Magic4, Magic4 Pro, Magic4 Ultimate og deres forgængere Magic3, Magic3 Pro og Magic3 Pro+.

Honor var tidligere ejer af Huawei, men er blevet solgt fra for at give det brand en bedre chance for overlevelse efter Huawei har lidt stor skade som følge af de amerikanske sanktioner mod selskabet. Det skriver mobil.nu