Microsoft Teams update vil omsider gøre PowerPoint til din ven

At holde præsentationer på Microsoft Teams er på vej til at blive en langt bedre oplevelse for brugerne, takket være en ny opdatering til tjenesten.

PowerPoint Live ser ud til at fjerne en masse hovedbrud ved at oprette en præsentation ved hjælp af Microsofts videokonferenceplatform, hvor de forskellige softwareprodukter nu arbejder meget mere problemfrit sammen.

Ifølge Microsft 365-køreplanen kommer opdateringen til Microsoft Teams-brugere på Windows-brugere senere i denne måned, og det er også er meningen, at macOS-kunder snart vil modtage opgraderingen.

Teams & PowerPoint

Den nye PowerPoint Live-funktion giver 'presenteren' mulighed for at starte præsentationer direkte i et Microsoft Teams-møde uden at skulle dele skærm med publikum.

Brugere kan præsentere bare ved at klikke på den nye "Present i Teams"-tast i PowerPoint, så 'presenteren' kan navigere rundt på deres enhed mellem forskellige apps og vinduer uden at 'publikum' ser noget.

Alternativt kan 'presentere' også dele deres præsentation ved hjælp af menuen "Del indhold" i et Microsoft Teams-opkald. Dette vil nu have et dedikeret PowerPoint Live-afsnit, hvor 'presenteren' kan klikke på den fil, de har brug for for at begynde at præsentere.

'Presentere' kan også bruge en enkelt visning til at styre dias, noter og chatten alt sammen i en enkelt visning. Adgang til chatvinduet direkte ved siden af præsentationen bør betyde, at 'presenteren' ikke går glip af akutte spørgsmål, og det giver også deltagere mulighed for når som helst at kunne klikke på hyperlinks og videoer i præsentationen.

PowerPoint Live vil blive tilgængelig for Microsoft Teams-brugere med en Office 365 E3/A3/E5/A5- eller Microsoft 365 med Government-licens, når denne snart udrulles.

Nyheden kommer kort efter, at Microsoft afslørede, at Teams snart automatisk vil kunne registrere alle møder.

Funktionen, som allerede er tilgængelig hos rivaler som Zoom, har tilsyneladende været undervejs i nogen tid, og en 'advarsel' i starten af et opkald vil advicere brugerne om, at mødet optages. Optagelsen er indstillet til være tilgængelig for download og gennemlytning, når opkaldet er afsluttet.

Via WindowsLatest