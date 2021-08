Microsoft Teams får nu den opgradering af galleriet, vi alle har ventet på

Microsoft arbejder på en lille, men velkommen opgradering til samarbejdsplatformen Teams, der vil forbedre brugeroplevelsen under store møder.

Ifølge en ny post til produktkøreplanen vil galleritilstanden Microsoft Teams (som viser deltagere på skærmen i et tre-til-tre-gitter) snart have fordel af pagination.

“Når du er i gallerivisning, og der er mere end ni videoer, vises navigationskontroller under galleriet. Du kan bruge disse kontroller til at se flere videodeltagere, ”forklares det i posten.

Den nye funktion er stadig under udvikling, men skulle kunne udrulles til alle brugere i løbet af september

Siden tidligere på året har Microsoft Teams tilladt op til 49 deltagere at vises på skærmen til enhver tid via en tilstand, der kaldes stor gallerivisning.

Selvom det er sjovt at lege med, aftager nyhedens værdi med stort galleri hurtigt, fordi frimærke-størrelsen, som hver person udgør, gør læsbarheden til et problem uden en stor skærm med høj opløsning.

Med den nye personsøgningsfunktion til almindelig gallerivisning har Microsoft dog langt om længe givet brugerne mulighed for at vælge, hvilke andre deltagere der skal vises på skærmen uden at gå på kompromis med seeroplevelsen.

Ganske vist vil ni-personers gallerivisningen sandsynligvis være tilstrækkelig til de fleste regelmæssige møder, hvilket betyder, at paginering ikke træder i kraft så ofte. Men for afdelings- og virksomhedsdækkende sessioner eller andre store møder vil muligheden for at hoppe gennem deltagernes sider for at kontrollere, hvem der er til stede, sandsynligvis vise sig nyttig.

I fremtiden kan vi forestille os, at videokonferencevirksomheder bevæger sig mod et system, hvorved nettet kan om-arrangeres med en simpel træk-og-slip-funktion. Men for nu bør en opgradering til Teams galleritilstand være tilstrækkelig.