Microsoft lader brugerne sige farvel til adgangskoder

Microsoft har indført en væsentlig ændring i sin sikkerhedspolitik, der får brugere til ikke længere at skulle indtaste en traditionel adgangskode for at bruge virksomhedens tjenester.

Virksomheden hævder nu at leve op til sit løfte om at dræbe adgangskoder for godt, nu hvor brugerne kan logge ind uden at skulle huske komplicerede adgangskoder.

Ifølge et blogindlæg fra Microsoft er der 579 adgangskodeangreb hvert sekund, i alt 18 milliarder sådanne angreb hvert år.

Selvom det er muligt at oprette komplekse og stærke adgangskoder ved hjælp af adgangskodegeneratorer og gemme dem sikkert med en adgangskodeadministrator, ville mange brugere foretrække slet ikke at skulle bruge dem, noget som Microsoft nu kan hjælpe med.

Brugere kan nu vælge at slette adgangskoden helt fra deres Microsoft-konto. I stedet for at bruge adgangskoder til at logge ind på tjenester som Outlook, OneDrive og softwaregigantens andre apps og tjenester, kan de nu i stedet bruge Microsoft Authenticator, Windows Hello, en sikkerhedsnøgle eller en verifikationskode sendt til brugerens e -mail eller telefon.

Gratis adgangskode

For at komme i gang skal du først have Microsoft Authenticator-appen installeret på en enhed og slutte den til din Microsoft -konto.

Derefter skal du logge ind på din Microsoft-konto og gå til avancerede sikkerhedsindstillinger og derfra aktivere "Password-free account".

Her finder du også indstillinger for tofaktor-autentificering, en mulighed du kraftigt bør overveje at aktivere, hvis du ikke allerede har gjort det.

Når en konto uden adgangskode er aktiveret, skal du følge instruktionerne, der vises på skærmen, og godkende den meddelelse, du modtager i din Authenticator-app.

Hvis du fortryder det, er der også mulighed for at genaktivere kravet til adgangskode for at logge ind.

Denne funktion til aktivering af en adgangskodefri konto er noget, der rulles gradvist ud, og hvis du ikke finder muligheden nu, kan det komme med tiden.