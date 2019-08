Microsoft afslører ved en fejl den redesignede startmenu i Windows 10

Microsofts ikoniske startmenu har været et følsomt emne siden lanceringen af Windows 10, og har siden fået softwaregiganten til specifikt at undersøge brugernes holdninger til brugerfladen.

Resultatet kan betyde et nyt udseende og layout på Windows 10 startmenuen. En lækket testversion af styresystemet er opsnappet af The Vergeog viser det nye design i sin helhed.

Build 18947 af Windows 10 styresystemet blev ved en fejl sendt ud til testere tilknyttet Windows Insider programmet, som sad på 32-bit systemer. Denne specifikke version var dog kun tiltænkt internt personale, som arbejder med Xbox.

Som nævnt indeholder den lækkede version en ny neddroslet og redesignet startmenu, som kan ses i et tweet fra Twitter-brugeren @NTAuthority. Redesignet betyder et farvel til Windows 10 Live Tiles – en ganske omstridt funktion, som skulle gøre systemet mere brugervenligt på tablets og enhede med touch-skærme.

Vi har siden januar hørt rygter om, at Windows Lite ville se sådan ud – en mere minimalistisk tilgang i et forsøg på at konkurrere med Googles ChromeOS. Selvom der stadig ikke er kommet nogen officiel udmelding fra Microsoft, er dette meget vel den nye stilistiske tilgang de vil tage.