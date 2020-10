Med den rette hardware kan Doom Eternal køre med 1000 FPS

Id Software har store planer for Doom Eternal, med gudesmuk 4K-grafik og eftersigende også en billedhastighed, som topper på 1000fps (frames per socond) – hvis du altså har den rigtige hardware.

I en nyligt offentliggjort video med IGN, forklarede id Softwares lead engine programmør, Billy Kahn, at forbedringer til deres id Tech 7-motor, for Doom Eternal har betydet ”større eksplosioner” og ”farverige partikeleffekter”, samt potentielt højere billedhastighed.

Ifølge Kahn kan du med Doom Eternal ”med den rette hardware nå 1000fps”.

Flydende grafik

Han uddyber og siger, at der ”reelt ikke er nogen øvre grænse”, og tilføjer at ”vi har lokalt haft noget hardware, der bruges som testudstyr, hvor vi har afviklet scener med 400 billeder pr. sekund.”

Det er en væsentlig forbedring i forhold til de 250fps, som Kahn sagde de nåede med udviklerens id Tech 6-motor, som blev brugt under udviklingen af Doom 2016.

Fordelen ved denne potentielt høje billedhastighed er ikke kun, at Doom Eternal kommer til at se godt ud nu, men at det også er fremtidssikret længe ud i fremtiden, og vil lade spillere fortsætte med at spille, som de opgraderer deres hardware.

”Spillet vil skalere sig til din hardwaer”, siger Kahn, ”hele vejen fra meget gammel hardware og til den nyeste, som måske end ikke er kommet på markedet”.

Denne mulighed for skalering er fremragende for de, som spiller på PC, da det betyder, at de får en bedre ydelse for hver gang de opgraderer deres hardware. Men det er også godt for konsolbrugere. Id Software har tidligere udtalt i et interview med Metro, at det vil være ”logisk” for dem at kigge på næste generation af konsoller, Xbox Series X og PS5.

I første omgang adresserer Kahn dog forbedringerne til Xbox One X og PS4 Pro, som er blevet mulige med id Tech 7, men tilføjer også, at ”id Tech 7 vil køre godt på næste generation af platforme”, og hentyder til nogle ”meget seje planer” for fremtiden, uden at ville komme ind på noget konkret.

Doom Eternal udkommer til konsoller og PC d. 20 marts, så vi skal ikke vente ret meget længere. Første gang vi krydsede klinger med spillet, var vi imponeret over den ”rå energi” og ”hektiske action”, hvilket gør det til et af de mest ventede spil i 2020.