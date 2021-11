Mastercard køber dansk fintech-selskab

Mastercard har nu gennemført opkøbet af fintech-selskabet Aiia, som Danske Bank og norske DNB har haft en ejerandel af.

Det oplyser Mastercard i en meddelelse.

Med Aiia i folden lyder det nu fra Mastercard, at det er vigtigt skridt i forhold til open banking og noget som vil fremme Mastercards eksisterende distributionskanaler, teknologi, datapraksis og globale og åbne bankstrategi.

"Åben banking giver forbrugere og små virksomheder mulighed for at bruge deres finansielle data til at udvide adgangen til finansielle tjenester, såsom demonstration af deres økonomiske velvære for at øge adgangen til kredit, aggregering af finansielle data for at forbedre personlig økonomistyring og til mere problemfrit at opsætte og administrere betalinger," lyder det fra Craig Vosburg, Chief Product Officer, hos Mastercard.

Det er især Aiias åbne bankplatforme og infrastruktur, inklusive API-forbindelse til over 2.700 banker i hele Europa, Mastercard fremhæver i forbindelse med opkøbet.

Danske Bank har været medejer af Aiia siden 2018, og ejerskabet har understøttet bankens arbejde omkring PSD2-direktivet, som forpligter bankerne til at stille kundernes bankdata til rådighed for tredjeparter.

Blandt de løsninger, som Aiia har udviklet, er nemlig muligheden for, at bankkunder kan se konti på tværs af banker i mobil- og netbanken.

Beslutningen om at sælge Danske Banks ejerandel i fintech-selskabet, der tidligere hed tidligere Nordic API Gateway, understøttede dog et mål hos Danske Bank om at forenkle forretningen med fokus på det nordiske marked, lød det i forbindelse med salget.