Mange danskere stoler ikke på Black Friday-tilbud

Historisk set er Black Friday årets billigste dag, og der er mange gode tilbud på en lang række varer. Men danskerne tvivler på, om priserne virkelig er så gode, som de virker til.

45% af adspurgte siger, at de aldrig tror på de nedsatte priser under Black Friday i Danmark. Svaret kommer fra en ny undersøgelse foretaget af YouGov for PriceRunner.

Kun 2% siger, at de altid tror på at ”nedsat pris” gælder, mens 46% siger, at det afhænger af butikken.

PriceRunner har gennem de senere år analyseret priserne i forbindelse med årets største udsalg, og danskernes skepsis er ikke taget ud af den blå luft. Sidste år viste en stor analyse af 33.000 varer, at 26% af nedsatte varer faktisk ikke var et godt tilbud. Priserne var blevet sat op i løbet af efteråret for så at blive sænket under Black Friday og markedsført som et godt tilbud.

”Vi ved, at tillid er den vigtigste komponent, når forbrugerne vælger, hvor de lægger deres penge. Derfor er det synd, at nogle butikker vælger at risikere den vigtige tillid. En ny undersøgelse fra Adobe viser, at 70% af forbrugere er villige til helt at stoppe med at handle fra en virksomhed, hvis de ikke tror på brandets ærlighed og pålidelighed,” siger Katrine Barslev, forbrugeranalytiker hos PriceRunner.

Tallene fra sidste år tegnede et endnu mere dystert billede af danskernes tillid til tilbudspriser. I 2020 var det hele 60% som sagde, at de ikke havde tillid til butikkernes tilbudspriser, og yderligere 20% som sagde, at de var usikre på, om de kunne stole på butikkernes udsalgspriser.

Mænd er lidt mere skeptiske end kvinder (48% og 43%), mens de mest skeptiske danskere bor i Syd- og Sønderjylland (53% siger at de aldrig tror på tilbudspriser) og Nordjylland (49%). Danskerne i hovedstaden tror mest på tilbudspriser, men selv der er det kun 4% som siger “altid”.

De ældre 60+ er den absolut mest skeptiske gruppe, hvor hele 54% siger, at de aldrig tror på tilbudspriser, mens de unge 18-29-årige lader tvivlen komme butikkerne til gode med 64% som siger, at deres tillid afhænger af butikken.

”Det er positivt med skeptiske og vågne forbrugere, som ikke nødvendigvis lader sig lokke af utrolige udsalgspriser. Vores bedste tip er at holde øje med prisen og tjekke hvad prisen er hos forskellige forhandlere. Black Friday er stadig årets billigste dag, til trods for visse falske priser, og langt de fleste butikker har heldigvis helt reelle udsalgspriser,” siger Katrine Barslev, forbrugeranalytiker hos PriceRunner.

Der findes forskellige metoder, man kan bruge for at undersøge om en pris faktisk er et godt kup. 52% af de adspurgte danskere bruger en sammenligningstjeneste inden køb for at se, om prisen har gået op eller ned. Hos PriceRunner er det muligt at se prishistorik, så man har fuld transparens og kan vælge det bedste produkt.

Tallene stammer fra en undersøgelse foretaget af YouGov for PriceRunner. 1000 danskere svarede på spørgsmål i en digital undersøgelse den 8-11. oktober 2021.