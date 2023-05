Logitech lancerer nyt keyboard, mus og funktioner i MX-serien

Logitech MX Keys S Combo, MX Keys S, og MX Anywhere 3S er de nyeste tilføjelser til Premium Master-serien designet til brugere med avancerede behov såsom softwareudviklere og kreative fagfolk. Med tilføjelsen af Smart Actions, en ny funktion i Logi Options+, kan disse nye produkter med en bestemt taste-kombination blandt andet starte dine yndlingsprogrammer op, åbne specielle dokumenter eller noget helt tredje. Målet med den nye funktion er, at arbejdet på computeren skal føles endnu mere naturligt, så man opnår en tilstand, som flere kalder flow – hvor man er helt opslugt af sit arbejde

“MX-brugere sigter efter at opnå en tilstand af flow, hvor de fordyber sig fuldt ud i deres kreative proces og finder en balance mellem udfordringen ved den aktuelle opgave og deres individuelle færdigheder,” siger Anatoliy Polyanker, general manager for MX-business ved Logitech. “Vores nye Master Series-produkter med Smart Actions i Option+ er designet til alle, der søger præcision, hastighed og komfort for at opnå optimal ydeevne og en følelse af nydelse.”

Logitech MX Anywhere 3S (Image credit: Logitech)

Logitech Smart Actions

Smart Actions i Logi Options+-appen giver dig muligheden for at springe gentagende handlinger over ved at automatisere flere opgaver med et enkelt tastetryk, så du kan strømline din arbejdsgang med makroer. Foruddefinerede, tilpassede Smart Actions er inkluderede for at hjælpe med at automatisere almindelige opgaver for at få mere fra hånden.

MX Keys S Combo (Image credit: Logitech)

De nye produkter

MX Keys S Combo

MX Keys S Combo indeholder det nye MX Keys S Keyboard, den populære MX Master 3S-mus (som har været på markedet et stykke tid) og den komfortable MX Palm Rest. Denne kombination skal muliggøre hurtigere og mere præcist arbejde, og er rettet imod professionelle fagfolk, der fokuserer på et højt niveau af kreativitet og maksimalt output. Tastaturets baggrundsbelysning og programérbare taster komplimenterer musens lydløse klik, hurtige og præcise scrolling med en 8K DPI-sensor, der fungerer på alle overflader inklusive glas.

MX Keys S

MX Keys S Advanced Wireless Illuminated-tastatur fra Logitech, skal give brugerne en overlegen lavprofils skriveoplevelse med taster, der er formet efter fingerspidser, så tastaturet leverer hurtig, flydende og tastning i et komfortabelt design. MX Keys E er udstyret med smart belysning, der registrerer baggrundsbelysningen, når hænderne nærmer sig, og som så oplyser tastaturet og automatisk tilpasser lysstyrken afhængigt af rummets lysforhold. Funktionen kan tilpasses yderligere i Logi Options+-appen. MX Keys S er tilgængelig i Graphite og Pale Gray og har et forbedret tastaturlayout med tre nye taster til ultimativ produktivitet og samarbejde: tale til tekst, mute/unmute-mikrofon og emoji.

MX Anywhere 3S

MX Anywhere-serien af mus har længe været en af mine foretrukne mus at have med i tasken. Den nye MX Anywhere 3S kommer med mere stille knapper og lynhurtig scrolling med MagSpeed elektromagnetisk scrolling, og det er Logitechs mest avancerede trådløse, kompakte mus til dato. Den er ifølge Logitech udviklet til brugere med avancerede behov, som søger ydeevne, bærbarhed og komfort. Quiet Click-teknologien, betyder, at den klikker mere støjsvagt en forgængeren (MX Anywhere 3). MX Anywhere 3S har en optisk sensor med 8000 DPI, der kan køre på stort set alle overflader, herunder glas, så du kan flytte rundt til forskellige arbejdspladser både ude og hjemme.

Mere bæredygtighed

Logitech arbejder også med bæredygtighed i deres produkter for at reducere deres CO2-påvirkning. Plastikdelene i MX Keys S, MX Keys S Combo og MX Anywhere 3S indeholder certificeret post-consumer genbrugsplast for at give nyt liv til plast fra gammel forbrugerelektronik – mindst 11% for MX Keys S, minimum 22% for MX Master 3S (som en del af MX Keys S Combo) og minimum 61% for MX Anywhere 3S. Aluminiumspladen inde i MX Keys S er fremstillet med vedvarende energi i stedet for fossile brændstoffer, hvilket giver en lavere CO2-belastning. Papiremballagen kommer fra FSC-certificerede skove og andre kontrollerede kilder. Logitech garanterer, at alle Logitech-produkter er certificeret CO2-neutrale og anvender vedvarende energi under fremstillingen, hvor det er muligt. Det betyder, at Logitechs produkter har et CO2-fodaftryk, der er reduceret til nul ved at støtte skovbrug, vedvarende energi og klimapåvirkede samfund. Så selv om der altså bliver brugt energi og skabt C02 i fremstillingen, støtter Logitech klima-projekter, der så i det store regnetykke udligner C02-forbruget til nul.

Pris og tilgængelighed

MX Keys S, MX Keys S Combo og MX Anywhere 3S vil være tilgængelige globalt fra juni 2023 på Logitech og hos andre forhandlere.

Den vejledende udsalgspris for MX Keys S er 899 kr.

Den vejledende udsalgspris for MX Keys S Combo er 1.599 kr.

Den vejledende udsalgspris for MX Anywhere 3S er 749kr.

Logi Options+-appen kan downloades gratis på logi.com/optionplus.