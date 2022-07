'Lockdown Mode' på vej til iPhone

Apple er på trapperne med en ny feature, som skulle sikre særligt udsatte brugere fra at blive ofre for såkaldte ’zero-click’ angreb – angreb der er så sofistikerede, at de kan bryde ind en iPhone uden nogen form for input fra brugeren.

Til formålet vil Apple inden længe lancere en særlig ’Lockdown Mode’, som vil yde et ekstra beskyttelseslag mod avancerede hacker-grupper.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters ifølge Computerworld.

Annonceringen kommer efter at det israelske cybersikkerheds-selskab NSO Group gentagne gange har vist sig at kunne udføre zero-touch angreb med sin infamøse ’Pegasus’ spyware. Selskabet er siden blevet sagsøgt af Apple og blacklistet af amerikanske myndigheder.

Apples nye sikkerhedsfeature vil finde vej til Apples iPhones, iPads og Macs i løbet af efteråret og vil fungere ved at blokere de fleste attachments, der skulle forsøge at tikke ind i enhedens besked-app. NSO Groups software menes netop at udnytte Apples besked-app til at udføre sine nul-kliksangreb.

Lockdown-funktionen vil også yde ekstra værn mod kablede angreb, hvor en hacker forsøger at tilgå en lukket iPhone eller Mac ved at slutte et USB-kabel til enheden. Det rapporterer Computerworld.

Apples nye sikkerhedstiltag er ikke tiltænkt den brede forbruger af Apple-enheder, da selskabet estimerer, at nul-klik angreb fortsat er sjældne.

Derfor vurderer selskabet ikke, at funktionen skal slås til af menigmand, men at særligt udsatte grupper som menneskerettighedsaktivister, politiske dissidenter og journalister bør aktivere ’Lockdown Mode’, når denne udkommer senere på året.

Spyware som NSO Groups Pegasus er ifølge menneskerettighedsgruppen Amnesty International blevet anvendt til at overvåge blandt andet journalister, systemkritiske aktivister og politikere. Organisationen estimerer at softwaren stadigt bredt anvendt. Sådan skriver Computerworld.