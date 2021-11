Problemer med ansigtsgenkendelse i iPhone 13

Apple har foretaget nogle ændringer og opdateringer i forbindelse med brugen af Face ID i iPhone 13. En detalje, som de ikke har talt om, er, at Face ID er tættere knyttet til enhedens skærm end tidligere via et kredsløb, der forbinder skærmen med bundkortet.

Apples egne værksteder og autoriserede reparationsværksteder har værktøjet til at omprogrammere kredsløbet, så Face ID fungerer med den udskiftede skærm. Hvis skærmen derimod udskiftes et andet sted, vil Face ID ikke længere fungere.

Den eneste måde at omprogrammere på er angiveligt at lodde det eksisterende kredsløb, som er på størrelse med et riskorn, af og lodde det på den nye skærm. Det skriver Mobil.nu

Det er ikke blevet afsløret, om det er en utilsigtet detalje, i lighed med kameramodulerne i iPhone 12, og om den vil forsvinde med en fremtidig opdatering.

Der er naturligvis spekulationer om, at Apple bevidst gør det for at få kunderne til kun at henvende sig til autoriserede Apple-værksteder.

Det kan blive et stort problem for værksteder eller gør-det-selv-folket. Fremover vil man ikke bare kunne skifte skærmen ud med almindeligt udstyr, men man skal faktisk have et mikroskop og særligt udstyr for at kunne skifte skærm selv, uden at miste den vigtige Face ID-funktion - det skriver Mobil.nu