Lille undervandsdrone på vej til Danmark

En lille, brugervenlig undervandsdrone til en pris, hvor rigtigt mange kan være med. Det er, hvad vi kan forvente os af Chasing Dory, som bliver tilgængelig i Danmark fra slutningen af oktober.

Den nye dykkende drone er skabt af Chasing-Innovation som en slags 'lillesøster' til producentens større og mere avancerede undervandsdrone Gladius Mini, der kom til salg herhjemme til en pris af lige knap 12.000 kr. tidligere på året.

Prisen på Chasing Dory er dog væsentlig mere budgetvenlig, da den kompakte model kommer til at koste cirka 4.299 kr. og dermed placerer sig i den lave ende af prisskalaen.

Ifølge distributøren Focus Nordic er Chasing Dory skabt lige så meget til fornøjelse som til nytte - og navnet giver da også associationer til Pixars populære animationsfilm 'Finding Dory'.

Så det er givetvis tanken, at undervandsdronen skal appellere såvel til børnefamilier med lyst til at udforske livet i det våde element, som til eksempelvis fiskere eller bådejere, der gerne vil foretage sonderinger under vandoverfladen.

(Image credit: Chasing-Innovation)

Følg med i realtid

Undervandsdronen kan dykke ned til 15 meter og kommer med et kamera, der optager video i Full HD (1080p), et lysstærkt objektiv (f/1.6) samt to frontmonterede LED-lamper.

Den styres via en app på brugerens mobiltelefon, der også viser, hvad dronens kamera ser i realtid. Styringen kan desuden deles op på to telefoner, så den ene kontrollerer dronen og den anden styrer kameraet.

Billed- og styresignaler leveres trådløst ved hjælp af Wi-Fi mellem mobilen og en flydende signalbøje, som er forbundet til Dory med et 15 meter langt kabel. Bøjen fungerer samtidig som en lagerstation med 8 GB lagringskapacitet til video og billeder.

Chasing Dory lander som nævnt i butikkerne i slutningen af oktober, men distributøren Focus Nordic har endnu ikke oplyst en eksakt dato.