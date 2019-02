Dykkende drone rammer Danmark

De fleste tænker sikkert på en fjernstyret, flyvende enhed, når de hører ordet 'drone' – men nu er droner til det våde element også begyndt at vinde frem på markedet for private brugere.

Herhjemme har fotodistributøren Focus Nordic således netop annonceret, at de har fået agentur på den lille undervandsdrone Gladius Mini, som er tilgængelig nu.

Undervanddronen er i stand til at dykke 100 meter ned under vandoverfladen og kommer med to kraftige LED-lys, så man kan navigere og optage video, selv om der skulle hænde at være tale om et dunkelt farvand.

Det indbyggede kamera kan skyde billeder på 12 megapixel og optage video i 4K-opløsning, og begge dele bliver gemt på et 64 GB SD-kort. Man kan følge det hele i tørskoet tilstand fra overfladen via et real-time videosignal til en smartphone eller en tablet.

At sende video i høj opløsning fra dybet kræver imidlertid et signalkabel, der kobles til en medfølgende Wi-Fi-basestation oppe på overfladen. Her kan to brugere foruden operatøren koble sig trådløst til basestationen og se live-billederne, der også kan deles på de sociale medier via en app.

Ikke bare en sjov gadget

Umiddelbart lyder Gladius Mini, der måler knap 40 cm i længden og vejer 2,5 kg, som et sjovt stykke tech-legetøj for folk med penge på lommen (og det er det utvivlsomt også).

Men dykkende droner kan også bruges til mange praktiske formål af eksempelvis sejlerfolket, som kan få et undervandskig på deres både, eller sportsfiskere og dykkere, der kan sondere terrænet under vandoverfladen.

Gladius Mini, der er skabt af det kinesiske teknologifirma Chasing-Innovation, har ifølge producenten en batteritid på op til to timer og koster 11.999 kroner.