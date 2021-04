LG dropper smartphones

Den sydkoreanske elektronikgigant LG har meddelt, at de trækker sig ud af smartphone-markedet.



LG oplyser, at selskabet forlader smartphone-markedet for til gengæld at kunne koncentrere sig om vækstområder som elektriske biler, IOT, robotudvikling, kunstig intelligens og nye platforme og tjenester. Det skriver en række medier, heriblandt Computerworld.

LG understreger, at eksisterende telefoner fortsat vil blive solgt og være omfattet af support.



LG’s smartphone-division har gennem de seneste seks år indkasseret tab for 4,5 milliarder dollars.



Det sydkoreanske selskab var tidligere blandt de førende smartphone-producenter, men sidder i dag på blot to procent af det globale marked for smartphones.



Udmeldingen betyder efter alt at dømme også, at LG nu dropper lanceringen af en række planlagte telefoner.



Heriblandt en opsigtsvækkende foldbar telefon med to skærme, hvor den ene skærm kan skubbes op via en hængsels-anordning. Det skriver Computerworld.