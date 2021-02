Lenovo kæmper for imødekomme den store PC-efterspørgsel

Verdens største PC-producent, Lenovo, bekræfter, at de har svært med i den enorme efterspørgsel efter nye computere.

Under et opkald med investorer afslørede COO Gianfranco Lanci, at Lenovo opererer på mindre end halvdelen af det normale lagerniveau - og potentielt så lidt som en tredjedel - som et resultat af efterspørgsel drevet af pandemien og den efterfølgende karantæne.

På trods af vacciner, der er et lys i enden af tunnelen, har efterspørgslen fortsat været høj i begyndelsen af 2021. ”Jeg vil sige, at vi ikke har set en faldende efterspørgsel,” sagde Lanci. "Når jeg kigger rundt i verden, fra USA til Europa, Kina samt Asien og Stillehavsområdet, tror jeg, at vores lagerbeholdning aldrig har været så lav."

Her er en liste med de bedste laptops i 2021

Normalt forventer Lenovo at have ca. 6 ugers lagerbeholdning, men ifølge Lanci “var vi til tider nede på 2 eller 3 uger i sidste kvartal - så vi var nede på meget, meget lave niveauer”.

Global efterspørgsel på computere

Hvis man kigger på data fra analytikerhuset Canalys steg pc-forsendelser til 143,7 millioner enheder i 4. kvartal 2020 (inklusive tablets), og det markerede derfor det 3. kvartal i træk med vækst. I året som helhed er der blevet shippet 458,2 millioner enheder - og det er det største antal siden 2015.

Lenovo sidder på den største markedsandel (20%) og har solgt mere end 87 millioner enheder i 2020, og det er en årlig vækst på 19%. Blandt de andre fem bedste finder du Apple (18%), HP (13%), Dell (11%) og Samsung (8%).

Ifølge Lanci kunne Lenovo sagtens have sendt et endnu større antal enheder i 2020, uden det ville have skabt problemer.

Virksomheden forventer også, at forsendelserne kommer til at stige med yderligere 5 til 10 % i år (hvis udbuddet altså kan matche efterspørgslen), og det er hovedsagligt forårsagt af slitage og intensivt brug.

"[Folk bruger] mere tid på deres pc og tablet, så sandsynligvis bliver udskiftningscyklusserne hurtigere i fremtiden," forklarede Yang Yuanqing, administrerende direktør for Lenovo.

Her er vores liste over de bedste smartphones til erhverv lige nu

Via The Register