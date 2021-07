Kraftigt fald i dansk e-handel

Væksten i dansk internethandel sættes efter en kraftig vækst henover to kvartaler nu nærmest tre år tilbage. Det viser Pricerunners E-handelsindeks, som blev lanceret i sidste halvår af 2018.

Dansk internethandel er dermed tilbage, hvor det fortsat spæde E-handelsindeks begyndte.

Således lander indekset i andet kvartal 2021 på 62,0 efter et år med rekordvækst, hvor indekset lå på hele 76,6 i fjerde kvartal sidste år. I første kvartal 2021 faldt det til 71,3, hvilket stadig er et rigtig højt niveau. Det skriver MereMobil.dk

Pricerunners E-handelsindeks er baseret på svar fra danske onlinebutikker på fem spørgsmål. Svarene bruges til at udregne E-handelsindekset, der kan være på mellem 0 og 100.

Tal over 50 indikerer et stærkt marked for e-handel, mens et tal over 75 indikerer et meget stærkt marked.

Så selv om der er sket en opbremsning er dansk internethandel med indeks 62,0 i andet kvartal i år ifølge PriceRunners E-handelsindeks altså “et stærkt marked”.

I en kommentar til de seneste kvartal siger kommunikationsansvarlig for Pricerunner i Danmark, Katrine Barslev, blandt andet:

“Indekset viser et ganske markant fald i forhold til forrige kvartal. Det er dog værd at holde sig for øje, at vi stadig har et stærkt marked for e-handel i Danmark. I virkeligheden er der tale om, at branchen er ved at stabilisere sig på et mere naturligt niveau efter et unormalt år med eksplosiv stigning”.