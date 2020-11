Kræver fængsel til tv-pirat

Det kan koste en 64-årig mand dyrt at have solgt adgang til en lang række tv-kanaler uden at have rettigheder til det. Bagmandspolitiet mener, at manden skal straffes med fængsel og have konfiskeret omkring 2,3 mio. kr. han angiveligt har tjent på at sælge den ulovlige adgang til omkring 1.500 kunder fra hele verden.

Det skriver Ritzau.

Manden, der nægter sig skyldig, er ifølge Bagmandspolitiets opfattelse en del af et netværk af tv-pirater i Sydspanien, hvor han boede på det tidspunkt. Den tiltaltes forsvarsadvokat Niels Anker Rasmussen havde forsøgt at få sagen udsat med henvisning til, at han endnu ikke havde fået indsigt i hvordan spansk politi havde efterforsket sagen. Det blev dog afvist af retten.

Der forventes at falde dom senere på ugen.

En nordsjællandsk mand blev i september idømt seks måneders ubetinget fængsel for at have solgt pirat-tv. Dommen blev dog gjort betinget af 120 timers samfundstjeneste.