Køb ind under Black Friday igennem WhatsApp

Du kan nu købe ind direkte igennem WhatsApp via virtuelle butiksvinduer hos beskedtjenesten. Den nye funktion kaldet ”Catalogs” er ankommet tids nok til Black Friday og Cyber Monday, og lader dig shoppe hos små virksomheder, som ikke har sine egne hjemmesider.

Catalogs er allerede nu tilgængeligt på Android og iOS i USA, Storbritannien, Indien, Tyskland, Indonesien, Brasilien og Mexico. WhatsApp planlægger at rulle funktionen ud i alle lande inden for nær fremtid.

Simpel shopping

Virksomhederne sætter selv deres virtuelle butiksvinduer op via WhatsApp Business-appen, men du kan bladre dem igennem via standardversionen af WhatsApp, som du allerede bruger til at skrive med venner og familie.

Catalogs inkluderer billeder, priser og beskrivelser af produkter og tjenester, herunder SKU-koder til at identificere specifikke produkter. Når du først har fundet ud af hvad du vil købe, kontakter du virksomheden igennem WhatsApp for at lægge din ordre.

Se videoen herunder, for at se hvordan det fungerer:

WhatsApp Business blev oprindeligt skabt, for at lade små virksomheder kommunikere med sine kunder og med værktøjer, der inkluderer automatiske svar på almindelige henvendelser. Forhåbentlig kan tilføjelsen af Catalogs give dem lidt ekstra, her hvor julen nærmer sig, og hjælpe uafhængige forhandlere med at stå imod giganter som Amazon og lignende.