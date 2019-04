WhatsApp forhindrer nu fremmede i at tilføje dig til grupper

WhatsApp har annonceret, at de nu vil lade brugerne selv bestemme, hvem der skal kunne tilføje dem til gruppe chats på den populære beskedtjeneste.

Ifølge VentureBeat får du nu tre valgmuligheder: ”Ingen” hvilket naturligt nok forhindrer alle i at tilføje dig til en gruppe, ”Mine kontakter”, som begrænser sig til de numre du har i din telefon og ”Alle” – en indstilling til de, som ikke har noget imod at blive tilføjet til grupper med folk de ikke kender.

For at gøre dette, skal du åbne appen og gå ind under indstillinger – Privatlig – gruppe, hvorfra du kan vælge imellem de tre muligheder.

Slår du indstillingen ”Ingen” til, afholder det dog ikke helt fremmede for at skrive til dig: andre brugere kan stadig sende dig private beskeder med invitationer til at deltage i gruppe-chats.

Du har så 72 timer til at svare på anmodningen, før linket igen deaktiveres.

Gør WhatsApp til et mere behageligt sted

VentureBeat rapporterer, at de nye indstillinger netop nu er ved at blive rullet ud til nogle brugere, og vil være tilgængeligt på globalt plan ”i de kommende uger”.

De nye privatlivsindstillinger kommer i forlængelse af WhatsApps seneste forsøg på at forhindre spredningen af misinformation på den populære tjeneste.

Platformen har testet en ny funktion, som fremhæver beskeder som ”ofte videresendt”, hvis disse er delt mere end fem gange.

WhatsApp har desuden tidligere i år sat en begrænsning for, hvor mange gange du kan videresende en besked , efter tidligere at være blevet kritiseret for at agere ynglested for rygter og ”fake news”, som spredes hurtigt imellem brugere og sågar er blevet associeret med vold og drab i Indien.