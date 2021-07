Israelsk spyware er blevet misbrugt til at spionere

37 smartphones tilhørende journalister, embedsmænd og menneskerettighedsaktivister over hele verden er blevet hacket. Værktøjet har været et spyware fra den israelske tech-virksomhed NSO Group. Spywaret går under navnet Pegasus.

Det viser en undersøgelse foretaget af 17 medieorganisationer, ifølge Reuters.

En af disse medier er The Washington Post, som fortæller, at Pegasus-spywaret er blevet brugt til at målrette to kvinder, der var tæt på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi, som blev myrdet i 2018.

Jamal Khashoggi skabte overskrifter i hele verden, grundet hans vedvarende kritik af det siddende regime i Saudi-Arabien.

The Guardian - et andet af de 17 medier - fortæller, at undersøgelsen foreslår "udbredt og fortsat misbrug" af NSO Groups hacking-software, som i dokumentet beskrives som malware, med det formål at inficere smartphones for at muliggøre udtrækning af meddelelser, fotos og e-mails, optage opkald og hemmeligt aktivere mikrofoner. Det skriver Computerworld.

"Rapporten fra Forbidden Stories er fuld af forkerte antagelser og uimodsagte teorier, der rejser alvorlig tvivl om kildernes pålidelighed og interesser," lyder det fra NSO Group selv.

Undersøgelsen er ledet af den journalistiske nonprofit-organisation Forbidden Stories.

NSO Group slår fast, at dets produkt kun er beregnet til brug af regeringens efterretnings- og retshåndhævende organer til bekæmpelse af terrorisme og kriminalitet.

"Det ser ud til, at de "uidentificerede kilder" har leveret oplysninger, der ikke har noget faktisk grundlag og som er langt fra virkeligheden," skriver virksomheden i erklæringen.

"Efter at have kontrolleret deres påstande benægter vi bestemt de falske beskyldninger, der er fremsat i deres rapport."

Amnesty International er dog klar i sin udmelding om sagen:

"Indtil dette firma (NSO) og branchen som helhed kan vise, at det er i stand til at respektere menneskerettighederne, skal der være et øjeblikkeligt stop for eksport, salg, overførsel og brug af overvågningsteknologi," sagde rettighedsorganisationen i en erklæring ifølge Computerworld.