iPhone-produktionen gået i stå i Kina

Virksomheden Pegatron, der er en af de virksomheder, der står for at samle Apple iPhone-dele til hele telefoner har meldt ud offentligt, at virksomheden nu stopper produktionen i sine fabrikker i Shanghai i Kina og i Kunshan.

Det sker som led i strenge Covid19-forebyggelsesforanstaltninger i Kina. Det skriver Reuters.

Kina har sat Shanghai under en stram lockdown siden slutningen af marts.

Og nabodistriktet Kunshan har også strammet grebet om befolkningen for at kontrollere det store Covid19-udbrud, som landet står med lige nu.

Pegatron samler omkring 20 til 30 procent af alle iPhones der produceres, skriver Nikkei Asia.

Ifølge Taiwans Finanstilsynskommission rapporterede i alt 161 børsnoterede taiwanske virksomheder 7. april, at deres aktiviteter i Shanghai og Kunshan er stoppet. 41 af disse fremstiller elektronik.

Virksomheden har indtil nu været i stand til at fortsætte produktionen alene fordi den kinesiske regering tillod nogle producenter at holde driften i gang ved at lave et lukket kredsløb for at reducere chancerne for infektioner. Det skriver Bloomberg.

Lige nu ser det ud til at Pegatron først kan sætte produktionen på de to fabrikker igen igen i slutningen af april eller begyndelsen af maj. Det siger analytiker Ming-Chi Kuo fra TF International Securities til Reuters.

Pegatron selv siger, at genoptagelsen af arbejdet alene afhang af, at de to fabrikker får godkendelse af Kinas regering.