Vi føler os ret sikre på, at iPhone 15-serien (Åbner i nyt vindue) bliver lanceret i september, og mens vi venter på, at disse telefoner bliver officielt præsenteret, har vi modtaget nogle billeder af høj kvalitet af Pro-modellen fra en pålidelig kilde.

Kilden er 9to5Mac (Åbner i nyt vindue), og de billeder, der er blevet delt, viser iPhone 15 Pro fra alle vinkler - også nedefra, så vi kan se den nye USB-C-port, som alle dette års iPhone-modeller tilsyneladende får ifølge rygterne.

Årets modeller beskrives som en "betydelig opgradering", hvor iPhone 15 Pro får et titaniumhus med et design, der har rundere kanter end iPhone 14 Pro (Åbner i nyt vindue). Kameramodulet bliver også større, og kameralinserne vil stikke lidt mere ud end tidligere.

Image 1 of 3 (Image credit: 9to5Mac) (Image credit: 9to5Mac) (Image credit: 9to5Mac)

Knapper og rammer

Vi får også et nærmere kig på de nye solid-state-knapper (Åbner i nyt vindue) til lydstyrkekontrol, mute og power. Ifølge tidligere rygter vil disse erstatte de konventionelle mekaniske knapper og give haptisk feedback i stedet for fysisk bevægelse.

Rammerne siges også at være mindre: 1,55 millimeter for at være præcis. Glasskærmen vil også være diskret afrundet i kanterne og vil ifølge denne lækage "overgå problemfrit til enhedens titaniumramme" omkring mobilen.

Som tidligere nævnt hævder 9to5Mac også, at der vil komme en ny dyb rød farve (Åbner i nyt vindue)til iPhone 15 Pro, så hold øje med den. Endelig er mobilens dimensioner tilsyneladende lidt mindre end 2022-modellen.

Det ser rigtig godt ud

Skønhed ligger i beskuerens øje og alt det der, men baseret på disse billeder vil vi sige, at iPhone 15 Pro ser ud til at blive en af de flotteste iPhone-modeller nogensinde - og vi går ud fra, at de andre modeller i serien vil have et lignende design.

Vi har altid godt kunnet lide det mere afrundede udseende fra tidligere iPhones i stedet for de lige og kantede kanter fra iPhone 14 (Åbner i nyt vindue) og de seneste udgaver. Vi gætter på, at det også vil få mobilerne til at ligge bedre i hånden.

Skiftet til USB-C - under pres fra EU's tilsynsmyndigheder - har været et samtaleemne i lang tid nu, og det skulle gøre det lettere for brugerne at finde opladere, der passer. Du skal dog muligvis bruge en Apple-godkendt (Åbner i nyt vindue) ledning for at få mest muligt ud af den nye port.

Den nye dybrøde farve ser også flot ud og vil være et kærkomment alternativ til de sædvanlige sølv- og gråfarveindstillinger. Som vi så med den gule iPhone 14 (Åbner i nyt vindue), er det smart af Apple at tilføje nye farver for at øge salget, og vi ser gerne endnu flere farvemuligheder fra dem i fremtiden.

Apple-mobiler - dagens bedste priser på iPhones