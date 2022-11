iPhone 14-produktion ramt af covid-restriktioner

En af Apples største leverandører i Kina er rammes af covid-restriktioner, og det vil betyde længere leveringstider på de nye iPhone 14 Pro og iPhone 14 Max.

Det er en samlefabrik i den kinesiske millionby Zhengzhou, der i øjeblikket opererer med nedsat kapacitet.

"Vi forventer mindre leverancer af iPhone 14 Pro og iPhone Pro Max end vi havde regnet med, og kunderne vil opleve længere ventetider på at få deres nye produkter," oplyser Apple ifølge Computerworld til Wall Street Journal.

Sidste uge havde Apple-leverandøren Foxconn en uges lockdown efter at have kæmpet med covid-19 i flere uger. Området, der kaldes "iPhone City," er verdens største indenfor samling af Apples smartphones og hjem for hundredtusinder af arbejdere.

Samlefabrikken i Zhengzhou producerer normalt mere end 80 procent af iPhone 14 og 85 procent af iPhone 14 Pro-modellerne, fremgår det.

Apple oplyser, at der stadig er en stærk efterspørgsel for high-end-modellerne, og at selskabet prioriterer sikkerhed og sundhed hos medarbejderne i forsyningskæden.

"Vi arbejder tæt med vores leverandører om at vende tilbage itl normal produktionskapacitet mens vi sikrer sundheden og sikkerheden for enhver medarbejder," oplyser Apple ifølge Computerworld