IKEA lancerer den perfekte Bluetooth-højttaler til camping

IKEA har annonceret en ny tilføjelse til sit udvalg af lydprodukter, som både er en bærbar Bluetooth-højttaler og en batteridreven og mobil lampe.

Den hedder Vappeby, og med en pris på 699 SEK ser den ud til at være et fornuftig bud på en praktisk rejsemakker til campingturene, når det varmere vejr kommer.

Ifølge IKEA er det den første højttaler på markedet med Spotify Tap (en funktion, der giver dig mulighed for at genoptage din musik lige der, hvor du slap, når du tænder den), og den har både en IP65-klassificering og 360-graders lyd. Vappeby findes kun i én farve indtil videre. Lampen er 25 cm høj og er udstyret med et håndtag, så du nemt kan tage den med eller evt. hænge den op.

Du finder den ikke i den danske IKEA-butik endnu, så vi kender ikke den danske pris, men i IKEA Sverige står Vappeby på hjemmesiden. Batteritiden er ca. 12 timer pr. opladning, og højttaleren kan oplades via USB-C.

Det er sandsynligvis ikke den bedste Bluetooth-højttaler, men sikkert en af de mest praktiske

Vi kan ikke bedømme en højttaler uden at have hørt den selv, men vi vil vædde på, at Vappeby næppe vil få en plads på vores liste over de bedste Bluetooth-højttalere. IKEA oplyser ikke højttalerens specifikationer, og dens pris tyder på, at den vil konkurrere med nogle modeller i den lavere ende snarere end de klasseførende Sonos Roam eller f.eks. den nye JBL Flip 6.

Det er selvfølgelig ikke alle Bluetooth-højttalere, der behøver at være helt vandtætte eller super robuste, for det gør jo unægtelig prisen noget højere. På campingturen er det ok, hvis du bare har musik og lidt lys til at holde de lunkne øl med selskab. Og faktisk ser Vappeby jo ret stilfuld ud, så lampen vil helt sikkert også pynte op i sommerhuset eller på terrassen derhjemme.

IKEA Vappeby kan også bruges indenfor (Image credit: IKEA)

For at være ærlig, er der ikke mange bærbare Bluetooth-højttalere, der kan prale af indbygget lys, hvilket betyder, at Ikea måske har fundet en fin niche for sig selv på et marked, der har været ekstremt konkurrencepræget, for der er virkelig mange Bluetooth højttalere at vælge imellem i alle prisklasser.

Vi holder øje og glæder os til at se IKEAs nyeste lydprodukt lyse op på campingpladser rundt om i Danmark.