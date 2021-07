Hvad er QNED? LG’s nye Mini LED-TV forklaret

LG's Mini LED TV-serie af "QNED"-skærme er begyndt at blive lanceret på verdensplan. Det bringer virksomhedens spændende nye kombination af NanoCell LCD- og Mini LED-baggrundsbelysning til verden for første gang. Men hvad er QNED egentlig, og bør du være opmærksom på det?

Den største forvirring her er, at QNED lyder meget som... alle andre TV-akronymer. Navnet minder meget om Samsungs QLED-paneler (quantum light-emitting diode), der findes i de seneste nye Samsung-TV. Og ligesom Samsungs QLED henviser det også til LCD-teknologi snarere end f.eks. OLED eller MicroLED.

Det er især forvirrende, da LG og Samsung er så tætte konkurrenter. Mens Samsung er verdens største TV-producent, er LG tæt på, og de to TV-mærker nævnes ofte i samme sætning, især når der spørges om det bedste TV at købe.

QNED og QLED er så ens, at det er uundgåeligt, at der lejlighedsvis sker en forveksling eller fejl. Og vi kan ikke lade være med at føle, at LG kunne have gjort mere for at differentiere sig - medmindre de selvfølgelig havde til hensigt at udnytte forbrugernes eksisterende kendskab til Samsungs TV-teknologi.

Hvis du vil vide, hvad et QNED-TV egentlig er, og hvad der adskiller det fra andre LG-TV - eller Samsung-TV - er dette guiden for dig.

Nogle links i denne artikel henviser til artikler på engelsk. Vi arbejder løbende på at lave danske versioner af disse.

Hvad er QNED?

Udtrykket QNED er en sammensmeltning af ordet "Quantum", LG's "NanoCell" LCD-branding og de "Emitting Diodes", der anvendes i bagbelysningen. Det er et Q, et N, et E og et D.

QNED gør brug af 30.000 små lysdioder i baggrundsbelysningen, hvilket er langt mere end det antal, der findes i de eksisterende LCD-TV'er.

Det skyldes, at QNED anvender det, der kaldes Mini LED-teknologi - en form for baggrundsbelysning, der bruger et stort antal meget små LED-lamper til at styre lysstyrken og skabe effektiv kontrast mellem forskellige områder af skærmen. LG's QNED-TV har også 2.500 dæmpningszoner, der begrænser blændende lys og sikrer, at lyset bliver ledt derhen, hvor det skal hen over skærmen.

Denne Mini LED-teknologi ses også i TCL's QLED-TV i 6-serien og 8-serien, og Samsung forventes at annoncere sin egen produktserie indenfor kort tid.

LG siger, at den nye baggrundsbelysning "består af op til næsten 30.000 små LED'er, der giver en utrolig maksimal lysstyrke og et kontrastforhold på 1.000.000:1, når de er kombineret med op til 2.500 dæmpningszoner og avancerede lokale dæmpningszoner."

Kontrast- og lysstyrkekontrollen er tænkt som svarende til OLED, i betragtning af antallet af LED'er i spil. OLED-paneler kan slukke enkelte pixels helt, hvilket fører til dets såkaldte "uendelige" kontrastforhold mellem lyse højdepunkter og dybe sorte farver. Den slår ikke OLED, men skulle stadig hæve ydelsen af LG's nuværende NanoCell LCD-TV-serie.

Baggrundsbelysningen vil dog ikke være den eneste faktor, der afgør, om dit TV er godt. Det er bemærkelsesværdigt, at halvdelen af LG's nye QNED-TV bruger LG's højest specificerede TV-processor, a9 Gen 4 AI, mens den anden halvdel bruger en lavere specificeret a7-model. Så et TV med "QNED" eller "Mini LED" påklistret betyder ikke automatisk, at det har de bedste specifikationer over hele linjen.

Hvilke QNED TV's kan jeg købe?

LG har indtil videre præsenteret fire QNED-TV i deres LG TV 2021-serie under NanoCell-brandet: QNED99, QNED95, QNED90 og QNED85. De to førstnævnte er 8K-TV, og de to sidstnævnte er 4K-TV - men alle fås i størrelserne 65 og 75 tommer, med en ekstra størrelse på 86 tommer for QNED99 og QNED90.

De varierer en smule i panelets bevægelseshastighed (60-120 Hz). 4K-modellerne er udstyret med en mellemklasse a7 Gen 4 AI-processor i stedet for den førsteklasses a9 Gen 4 AI-chip, der anvendes i 8K-modellerne og de fleste af LG's nye OLED-modeller i år. Den nøjagtige pris er TBA.

Hvad med OLED?

Introduktionen af QNED er særlig interessant i betragtning af LG's forkærlighed for OLED-TV. TV-producenten udgiver nogle af de bedste OLED-TV, såsom det enormt populære LG CX OLED, som vi så i 2020 (og som har fået en C1-efterfølger i 2021).

LG understreger, at QNED vil ligge under deres OLED-sortiment og ikke erstatte det, men det er klart, at virksomheden ønsker at styrke sit LCD-tilbud for ikke at tabe til Samsung og andre - da ikke alle er overbevist om OLED-TV-teknologien.

LG ser ud til at have sat en nål i sin B-serie OLED og erstattet serien med en ny A-serie budget OLED. Så vi forventer, at kombinationen af OLED'er med lav specifikation og LCD'er med høj specifikation vil begynde at lukke kløften mellem LG's forskellige produktkategorier - selvom LG C1 og LG Gallery Series OLED stadig bør overgå QNED.