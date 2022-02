Horizon Forbidden West: Det tager over 60 timer at gennemføre spillet

Ifølge spildirektøren vil historien i Horizon Forbidden West være nogenlunde ligeså lang som Horizon Zero Dawn.

I et interview med GamePro afslørede spildirektøren Mathijs de Jonge, at længden af historien i Horizon Forbidden Wests minder om forgængeren, men at spillets overordnede omfang er meget større.

Hovedhandlingen i Horizon Zero Dawn tager omkring 22-23 timer (ifølge How Long to Beat), men det tager ca. 45 timer at fuldføre både hovedmissionen og ekstramaterialet som side-quests. Du skal altså bruge over 60 timer for at fuldføre alt, som spillet har at byde på.

De Jonges udmelding om længden på historien i Horizon Forbidden West giver os en idé om, hvad vi kan forvente. Det kommer højst sandsynligt til at tage over 20 timer at fuldføre hovedmissionen, men da omfanget af PS5-efterfølgeren er meget større, forestiller vi os, at det kommer til at tage lidt længere tid end Zero Dawn at fuldføre hele spillet, hvis man medregner alt ekstramaterialet som side-quests. Men hvor meget længere? Ja, det er endnu ikke blevet bekræftet af udvikleren Guerrilla Games eller Mathijs de Jonge.

Ryd kalenderen

(Image credit: Sony / Guerrilla)

60 timer for at fuldføre et spil lyder vildt, men det er nok ikke alle, der har lyst til at udforske hver eneste krog af Guerrilla Games' post-apokalyptiske verden. Det er dog stadig godt at være realistisk med hensyn til, hvor meget tid du muligvis kommer til at bruge på Horisont Forbidden West.

Du kommer højst sandsynligt til at bruge ca. 23 timer på at udføre hovedmissionen, men de fleste spillere springer som regel også på nogle af sidemissionerne og ekstramaterialet, også selvom de måske ikke fuldfører spillet 100%. Der er trods alt ikke meget mening ved at dykke ned i et PRG-spil uden også at udforske det lidt.

Realistisk set betyder det, at de fleste Horizon Forbidden West-spillere nok skal forvente at bruge mellem 25-45 timer på spillet, afhængigt af hvordan de spiller. Nogle skøjter lettere henover det end andre. Men de spilentusiaster, der går efter at fuldføre spillet 100%, skal helt klart afsætte meget mere tid.

Selvom 25 timer for at fuldføre en hovedmission er temmelig meget, er det ikke noget nyt inden for Sonys originale spil. Det tog fx ca. 21 timer at gennemføre God of War (2018), og The Last of Us 2 tog omkring 24 timer. Det er nok tid til at fortælle en fuld historie, men ikke så lang tid at det kommer til at virke alt for overvældende i modsætning til The Witcher 3 (52 timer) og Assassin's Creed Odyssey (44 timer).

Forskellen med Horizon Forbidden West i forhold til andre spil ligger i ekstramaterialet, som giver en betydeligt længere oplevelse end både God of War og The Last of Us 2. Det er selvfølgelig valgfrit, om du vil udforske ekstramaterialet, eller gennemføre spillet 100%. Det lader til, at Guerrilla Games kommer til at præsentere os for et spil, der når op på samme spillængde som andre PlayStation-originalspil. Om du vælger, at give dig i kast med at udforske Aloys verden er helt op til dig. Hvis Guerrilla Games kan overtale dig til at spille i mere end 20 timer udover hovedmissionen, fortjener de i hvert fald et klap på skulderen.